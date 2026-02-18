Paro de la CGT: cuáles son todos los sectores que estarán afectados este jueves

La medida de fuerza comenzará a las cero horas de este jueves, en rechazo a la reforma laboral que será tratada en Diputados.

Este miércoles ¿, la CGT (Confederación General del Trabajo) anunció las medidas de fuerza que se llevarán a cabo este jueves 19 de febrero, en el marco de la media sanción del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que obtuvo media sanción en Senadores, y ahora pasará por Diputados.

En el anuncio se confirmó un paro nacional por 24 horas sin movilización. Se tratará de la cuarta huelga de la central obrera durante la gestión de Javier Milei. "La medida de fuerza va a ser contundente, va a estar parada la Argentina de una punta a la otra" , dijo en conferencia Cristian Jerónimo, co secretario general de la CGT.

Se espera una amplia adhesión de la mayoría de los sindicatos a la medida de fuerza que impulsa la central obrera. Esto significa que durante este jueves muchos de los servicios esenciales se verán afectados .

cgt reunion reforma laboral

Qué servicios se adhieren al paro general que convoca la CGT

-Colectivos:

En el caso de los micros, la UTA ratificó su acompañamiento y en diálogo con La Nación indicaron que "es un gremio confederado y que va a adherir a las medidas que tomen las CGT".

De igual manera, el Ministerio de Capital Humano dictó el pasado 11 de febrero una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país. Esta tiene una vigencia de 15 días, por lo cual puede que haya colectivos este jueves, siempre y cuando el sindicato la acate.

SFP Nuevos empresa de trasnporte colectivos (25).JPG Sebastian Fariña Petersen

Por otro lado CATT, (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) indicaron al mismo medio que también se pliega a la medida de fuerza impulsada por la central obrera. También informó que hay libertad de acción gremial, por lo que cada sindicato de transporte que la compone determinará por su cuenta cómo actuará.

La UGATT (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte) expresó a través de un comunicado que "se adhiere y acata plenamente" el paro general que anunció la CGT. "En defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho de huelga, el día que se trata de la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte", detalla el documento.

-Gremios marítimos y fluviales:

La Federación Sindical Marítima y Fluvial inició una huelga de 48 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral. Denuncian que la media sanción del Senado excluye al sector de la Ley de Contrato de Trabajo y precariza la actividad.

-Vuelos:

La Unión nuclea a parte del sector aeronáutico, por lo que no habrá vuelos. Como también se suma la CTA a esta medida, habrá una paralización total del servicio. La coordinación entre pilotos, personal de tierra, técnicos y controladores asegura que no solo se suspendan los vuelos, sino también los servicios esenciales de operación en tierra.

Bancos:

Desde el sindicato La Bancaria, liderado por Sergio Palazzo, se confirmó la adhesión al paro general convocado por lo que ratificó que no habrá atención al público de forma presencial en ninguna sucursal (pública o privada) a nivel nacional durante las 24 horas que dure la huelga este jueves.

Qué pasará con la atención en establecimientos públicos

En el caso de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su titular, Rodolfo Aguiar, criticó a la CGT por el "paro dominguero", sin protesta y convocaron ellos a una movilización, por lo que el servicio de hospitales públicos, por ejemplo, se verá afectado.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) -que tiene la capacidad de paralizar las áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales- también se adhiere a la medida. El Gobierno anunció que descontará el sueldo de los empleados que adhieran.

ate paro

Otro de los sindicatos que se suma es UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos). El gremio conducido por Luis Barrionuevo adhiere, pero la asistencia de los trabajadores dependerá del transporte.

El Sindicato de Empleados de Comercio se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte.