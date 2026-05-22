Rosemary habló tras el escándalo de los audios con Milei y presentó la canción que le dedicó: "El paquetón"

La mujer que aparece en las conversaciones filtradas con el Presidente aseguró que se trata de un “carpetazo” y defendió el vínculo que mantenían.

Rosemary habló tras el escándalo de los audios con Javier Milei.

El escándalo por los supuestos audios íntimos de Javier Milei sumó un nuevo capítulo luego de que Rosemary “Oscurita” Maturana , la mujer que aparece en las conversaciones filtradas, rompiera el silencio y confirmara que era ella quien hablaba con el Presidente.

La mujer, que en el pasado fue vinculada sentimentalmente al mandatario y además trabajó como asesora de imagen durante la campaña presidencial, aseguró que la filtración forma parte de “un carpetazo” contra Milei y negó que existiera información sensible en las charlas que se viralizaron en redes sociales.

“Esto es un carpetazo que le están dando a él, no hay nada malo en los audios , era una conversación de confidentes”, sostuvo Maturana en declaraciones difundidas por el portal Farándula Show.

La polémica explotó luego de que el periodista Santiago Cúneo difundiera audios atribuidos al Presidente y posteriormente realizara una denuncia en Comodoro Py por presunta “revelación de secretos políticos y militares”.

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Qué dijo Rosemary sobre Javier Milei

Maturana afirmó que mantiene conversaciones con Milei desde hace aproximadamente cuatro años y defendió públicamente al mandatario tras la filtración. “Javier es una persona tierna y respetuosa”, aseguró, y remarcó que en los audios “están editando las charlas”.

Según explicó, algunas de las frases que se hicieron virales no representarían el tono real de las conversaciones privadas que mantenían. “Si bien teníamos charlas medio así, nunca en ese tono”, sostuvo.

Rosmery Maturana confirmó que los audios son de Javier Milei

Además, aseguró haberse puesto a disposición del entorno presidencial tras el escándalo. “Me acerqué con cierta gente cercana a él para decirle que tiene a disposición mi teléfono”, comentó.

La mujer también expresó que la difusión del material le generó “muchos recuerdos buenos” vinculados al Presidente.

La canción “El paquetón”, dedicada al Presidente

Días atrás, Rosemary presentó una canción titulada “El paquetón”, un nombre que rápidamente llamó la atención porque coincide con una de las expresiones que aparecieron en los audios viralizados.

La propia Maturana confirmó que el tema está inspirado en el apodo que utilizaba para referirse a Milei. “Mi tema nació de esto, porque yo a él le decía a Javier ‘Paquetón’”, explicó.

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La canción había sido presentada días antes de que se difundieran las conversaciones privadas y ahora volvió a cobrar notoriedad por el escándalo mediático.

Según contó, la filtración ocurrió justo cuando se encontraba promocionando el lanzamiento musical. “Yo justo vengo a presentar mi tema y nos hacen esto”, expresó.

La denuncia en Comodoro Py

La denuncia impulsada por Cúneo quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo y apunta a determinar si en los audios se vulneró información vinculada a la seguridad presidencial.

El eje principal de la presentación judicial está centrado en un fragmento de la conversación donde Rosemary consulta sobre la custodia del mandatario durante un viaje.

“No sé cómo fue hoy la seguridad”, pregunta la mujer en el audio, mientras que la voz atribuida a Milei responde: “Estaban todo el tiempo conmigo”.

Para el denunciante, ese intercambio podría implicar una filtración de información sensible vinculada a la seguridad del jefe de Estado.