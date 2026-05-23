Respaldo de la UIA a la baja de retenciones y reclamo a gobernadores

Los empresarios miran a los funcionarios del Ministerio de Economía con cierto desánimo. Desde el otro lado están exuberantes en optimismo. Lo que escuchan es que en breve la economía se va a dar vuelta y entrará en un período de crecimiento.

Dicen que cuando hay un nuevo modelo a algunos sectores les va mal. Creen que en breve todas las pymes que tengan que ver con el sector petrolero van a recuperarse y luego van a llegar las del sector de alimentación.

Según dicen en el Ministerio de Economía, ahora que ya está la inflación en baja, en breve los salarios le van a ganar a los precio s y entonces se recuperará el consumo que beneficiará a la industria.

Y también dicen que cuando se ponga en marcha el plan de concesiones de autopistas, que van a activar obras, va a recuperarse la construcción. Todo esto pasaría en breve. Luis Caputo afirma que Argentina va a estar lista para crecer a entre el 6% y el 8%.

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Del otro lado de la mesa no creen mucho. Los empresarios esperan pacientes. Creen que los funcionarios son muy optimistas. Ellos no la ven tan clara.

En la Unión Industrial Argentina (UIA) hay cierta desazón con el Gobierno de Javier Milei. Integraron la mesa que aportó las ideas para la reforma laboral que finalmente se aprobó. Desde ese punto de vista se puede decir que se logró algo. Pero sería como un caramelo de madera. Se van cerrando a razón de 30 empresas por día. No se vende nada, se acumulan las deudas y ARCA ya está embargando cuentas con una nueva modalidad nunca antes vista.

El fisco no está tocando las cuentas bancarias de las pymes, porque cuando traban un embargo, nunca encuentran plata. Lo que hace ahora es ir directamente a los clientes de las empresas y avisarles que en vez de pagarle a su proveedor, le depositen en su cuenta. Es el golpe de gracia para muchas.

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Y los empresarios van a la carga. Piden planes de financiación, más plazos para pagar los impuestos, que se suspendan los embargos y nada. Del otro lado les aseguran que en breve todo se da vuelta, y que los bancos les van a poder dar financiamiento para pagar deudas y ese tipo de cosas.

El problema es que desde el lado de los empresarios industriales, los de la UIA, no hay masa crítica. Caputo no tiene enfrente a un Luis Pagani, o un Paolo Rocca. Las automotrices hacen su propio juego y las grandes alimenticias igual.

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Tienen mayor llegada al Gobierno hablando por su lado, que tras el sello de la central fabril. Pero más allá de eso, algunos industriales comentan que ya es demasiada paciencia la que se le está mostrando al gobierno. "Tendrían que salir a putear un poco", plantean algunos de los hombres que suelen frecuentar el edificio de Avenida de Mayo al 1100.

Hasta ahora, Martín Rappallini medio como que se vio obligado a responder agresiones del gobierno, como eso de que los industriales cazan en el zoológico. En un comunicado recuerda que la estructura de la economía argentina, de cómo llegó hasta acá, no es responsabilidad de los empresarios. También tuvo que salir a respaldar a Paolo Rocca de Techint ante las agresiones del presidente. No hay mucho margen más. O se cumplen los pronósticos de Caputo o las entidades van a tener que abandonar su tranquilidad.

Caputo anunció rebaja de retenciones

En un comunicado la UIA destacó como positiva la decisión anunciada por el ministro Luis Caputo este viernes de reducir los impuestos que paga el sector al momento de exportar.

El anuncio incluye un cronograma que prevé la eliminación total para 2027. "La eliminación de los derechos de exportación fue uno de los principales planteos realizados por la UIA durante la audiencia mantenida el pasado martes 19 con el ministro de Economía, Luis Caputo, por tratarse de una medida clave para mejorar la competitividad del sector transable industrial y potenciar las exportaciones con valor agregado", señaló la entidad.

"La decisión anunciada avanza en el sentido correcto, ya que contribuirá a aliviar la carga tributaria sobre la producción y favorecerá la inserción internacional de la industria argentina", señala la entidad.

En ese sentido, los industriales argentinos señalan que "los tres niveles del Estado" deben tener el mismo compromiso". Así como el Gobierno nacional avanza en la reducción de impuestos distorsivos sobre la producción y las exportaciones, resulta fundamental que provincias y municipios acompañen este proceso, revisando la carga tributaria que afecta a las empresas en cada jurisdicción".