Fred Machado acordó con la Justicia de EE.UU. y Javier Milei estalló en redes en defensa de José Luis Espert

El financista rionegrino evitó el cargo de narcotráfico al declararse culpable de lavado y fraude. El Presidente calificó la causa de "operación infame".

Federico "Fred" Machado alcanzó un acuerdo con la fiscalía federal de Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de activos y fraude electrónico para librarse del cargo de narcotráfico que desde 2021 pesaba sobre él —y que había arrastrado en su caída política al economista José Luis Espert.

La novedad desencadenó una reacción inmediata del presidente Javier Milei , quien salió a defender a su aliado en sus redes sociales con una dureza inusual, incluso para sus propios estándares.

El acuerdo fue formalizado esta semana ante los tribunales federales de Texas en el marco de la causa United States v. Mercer-Erwin et al. La audiencia de cambio de declaración quedó fijada para este lunes, cuando el juez Amos Mazzant III deberá homologar lo pactado entre Machado y la fiscalía federal, representada por Heather Rattan.

espert licencia

Machado, detenido en un penal de Oklahoma desde su extradición en noviembre de 2025, admitió haber operado una estafa sobre la venta de aeronaves. La trama consistía en captar depósitos millonarios de inversores por aviones que pertenecían a compañías como Air India o All Nippon Airways y que no estaban disponibles para la venta.

Al declararse culpable de dos cargos —conspiración para lavar activos y conspiración para cometer fraude electrónico, ambos con penas de hasta 20 años—, logró que la fiscalía descartara la acusación de narcotráfico. Fue un giro radical respecto de su postura inicial: días después de llegar extraditado a Texas, Machado se había declarado "no culpable" ante el juez William "Bill" Davis y apostaba a un juicio oral.

La sentencia definitiva dependerá del grado de cooperación que el juez le reconozca al acusado. La defensa especula con que se computen tanto los seis meses ya cumplidos en territorio norteamericano como los cuatro años de prisión domiciliaria que Machado cumplió en las afueras de Viedma, tras ser detenido en Bariloche en abril de 2021. De prosperar ese cálculo, podría recuperar la libertad en los próximos meses.

El acuerdo de Fred Machado

La reacción del Presidente no se hizo esperar. En un extenso mensaje publicado en X, Milei calificó lo sucedido como una "operación política y mediática infame" y acusó a dirigentes y periodistas de haberle destruido la carrera a Espert sin pruebas.

"Hicieron mierda a un tipo inocente", escribió el jefe de Estado, quien sostuvo que a Espert "le arruinaron la vida" y "le destruyeron la carrera política" mediante una campaña de difamación sostenida durante semanas.

Milei también cuestionó la lógica de la acusación original: planteó que nadie en su sano juicio podría creer que Espert, a los 58 años y tras una vida en el sector privado, hubiera ingresado a la política para lavar dinero del narcotráfico.

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A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME.



Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin… — Javier Milei (@JMilei) May 17, 2026

El Presidente cerró su publicación con una exigencia concreta —"Deberían pedir disculpas públicas"— aunque anticipó que eso no ocurriría. Concluyó con una declaración de lealtad sin condiciones: "Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad".

La causa tiene un peso político particular para el oficialismo. Fue precisamente la vinculación de Espert con Machado lo que obligó al economista a bajarse de la lista de candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de octubre de 2025, en las que era el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Entre las pruebas que la fiscalía mantuvo en el expediente figura una transferencia de USD 200.000 que Machado realizó a favor de Espert en enero de 2020, documentada a través del Bank of America. Espert sostuvo que esa operación correspondía a una consultoría vinculada a una mina en Guatemala, por un contrato de USD 1 millón del que habría cobrado solo una cuota. Sin embargo, la investigación que instruye en Argentina el fiscal federal Fernando Domínguez no encontró pruebas concretas de que ese trabajo haya existido.

El antecedente más pesado del expediente es la condena de Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado, quien en 2023 recibió una sentencia de 16 años de prisión en el mismo tribunal de Texas. La defensa de Machado busca evitar un desenlace similar.