Interna en La Libertad Avanza: Santiago Caputo apuntó contra Martín Menem por una cuenta anónima en redes

El asesor presidencial acusó al presidente de Diputados de difundir contenido crítico al oficialismo. La pelea se viralizó y dejó al descubierto las diferencias.

La interna de La Libertad Avanza volvió a estallar en las redes sociales. Esta vez, el cruce tuvo como protagonistas al asesor presidencial Santiago Caputo y al militante digital Daniel Parisini , más conocido como el Gordo Dan , quienes apuntaron directamente contra Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y dirigente cercano a Karina Milei .

El detonante fue una publicación crítica hacia el Gobierno que habría sido compartida desde una cuenta de Instagram vinculada al propio Menem. El contenido fue difundido originalmente por un perfil identificado como @ciberperiodista y llegó a circular en X —antes Twitter— con capturas que, según el sector caputista, dejaban expuesto al titular de Diputados.

El mecanismo que habría delatado la maniobra es técnico: al compartir un enlace de Instagram en X, la plataforma puede revelar el usuario desde el cual se envió el material si la sesión permanece iniciada en el dispositivo. Según esa lógica, el link habría mostrado que la publicación fue distribuida desde una cuenta asociada a Menem .

Lo que terminó de encender la polémica fue la desaparición del perfil en cuestión minutos después de que las capturas comenzaran a circular. Para Caputo y su entorno, esa eliminación no hizo más que confirmar las sospechas.

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La interna de La Libertad Avanza

Santiago Caputo reaccionó con dureza en sus redes. Publicó las capturas comprometedoras y sostuvo que la baja de la cuenta era la prueba del vínculo con el espacio menemnista. En su mensaje no ahorró agravios hacia sus rivales internos.

A la carga también se sumó el Gordo Dan, uno de los principales referentes de Las Fuerzas del Cielo, el ala más radicalizada del movimiento libertario en las redes. Parisini se burló del supuesto descuido y profundizó el ataque contra el sector que responde al presidente de Diputados.

El enfrentamiento entre las distintas tribus del oficialismo no es nuevo. En los últimos meses, las disputas entre el armado digital ligado a Caputo y los dirigentes alineados con Karina Milei quedaron expuestas en múltiples oportunidades, con acusaciones cruzadas y pases de factura públicos que incomodan al Gobierno.

Uno de los antecedentes más resonantes ocurrió cuando la Justicia citó a indagatoria a once usuarios de redes por presuntas amenazas contra Sebastián Pareja, dirigente cercano a la secretaria general de la Presidencia. Ese episodio tensó aún más la relación entre los distintos sectores del espacio libertario.

En aquel entonces, Parisini había protagonizado otro cruce fuerte, esta vez con la diputada Lilia Lemoine, titular de la comisión de Juicio Político. La legisladora había sugerido que quienes no respaldaran a Pareja debían dejar de seguir al presidente Javier Milei en redes. El Gordo Dan le respondió sin filtros que no tenía autoridad para expulsar militantes del espacio y que su jurisdicción terminaba en el Congreso.

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Karina Milei, en tanto, avanzó en los últimos días sobre áreas de influencia de Caputo. El movimiento más visible fue la designación de Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, un puesto clave para supervisar las acciones y los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), organismo que responde al esquema de poder del asesor presidencial.

Ese nombramiento fue leído en el ambiente político como un nuevo avance del sector de la hermana del Presidente sobre una estructura sensible para Caputo, en una pulseada que, lejos de resolverse, parece recrudecer semana a semana.

Por su parte, Martín Menem salió al cruce de las acusaciones y calificó la situación como la "canallada de algún mala leche", según trascendió en medios nacionales. El presidente de Diputados buscó despegarse del contenido difundido y negó cualquier responsabilidad en la publicación que desató el escándalo interno.