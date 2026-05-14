Cómo es el Tesla Cybertruck del diputado Manuel Quintar por adentro

El legislador jujeño estacionó la pick up eléctrica en la cochera de Diputados. Cómo es el interior.

En medio de la polémica por el diputado libertario que llegó al Congreso este jueves a bordo de una Tesla Cybertruck , se difundió cómo es el lujoso vehículo por dentro.

La camioneta tipo pickup está valuada en cerca de USD 100.000 en Estados Unidos y se estima que, con costos de importación, puede rozar los 300 millones en Argentina.

En el interior, el Tesla Cybertruck adopta un diseño sobrio , con líneas rectas, colores neutros y superficies lisas. De acuerdo con el sitio web oficial, el objetivo de este planteamiento es reducir la ornamentación al mínimo, para priorizar la funcionalidad sobre los elementos decorativos.

Los materiales empleados tienen superficies suaves al tacto que contrastan con críticas recibidas en modelos previos de Tesla. Aun así, el diseño del habitáculo fue descrito por una reseña de U.S. News como “monótono”.

Tesla interior

La cabina cuenta con espacio para cinco ocupantes adultos. Tanto la fila delantera como la trasera ofrecen amplitud para pasajeros de distintas tallas e incorporan un techo de vidrio panorámico que genera una mayor sensación de espacio y luminosidad.

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Cómo es el diseño exterior del Tesla Cybertruck

El Cybertruck presenta un aspecto geométrico que lo diferencia de otros vehículos de su segmento. Su estructura en forma angular está fabricada con acero inoxidable de alta resistencia, lo que le otorga durabilidad y lo protege contra daños comunes de la carrocería.

El modelo no utiliza pintura, lo que facilita el mantenimiento y resalta el material expuesto. Este enfoque busca reducir los costos de reparación y el desgaste estético a lo largo del tiempo. La carrocería se complementa con un parabrisas de gran tamaño que encaja con la silueta triangular del vehículo.

tesla cybertruck

La tecnología, la característica principal del Tesla Cybertruck

La operación del vehículo se concentra en una pantalla táctil central de 18,5 pulgadas en la parte delantera. En la segunda fila se añade una pantalla secundaria de 9,4 pulgadas destinada a los pasajeros. Ambas incorporan una nueva interfaz de usuario que ofrece diferentes funciones de conducción y confort.

A través de ellas, se gestionan acciones como abrir el maletero delantero, seleccionar marchas o ajustar configuraciones del sistema. El cambio de modo de conducción se realiza al deslizar la interfaz: hacia arriba para avanzar, hacia abajo para retroceder y con una pulsación prolongada para estacionar.

Este esquema elimina la mayoría de los controles físicos, aunque algunos permanecen en posiciones poco convencionales. Por ejemplo, las luces direccionales están integradas en el volante en lugar de tener una palanca lateral, como sucede en la gran mayoría de vehículos.

La polémica en el Congreso por el diputado que apareció con una Cybertruck

Fuerte controversia se generó en las últimas horas en el Congreso de la Nación, cuando un diputado de La Libertad Avanza apareció a bordo de un Tesla Cybertruck, uno de los autos más costos de la marca de Elon Musk.

tesla diputado El legislador habría importado la camioneta eléctrica desde Estados Unidos.

El modelo es uno de los más llamativos y exclusivos de la marca, por lo que generó grandes cuestionamientos tanto entre el bloque oficialista y la oposición.

Rápidamente, antes de hacer conclusiones al respecto, fue el mismo legislador quien se encargó de publicar una foto de él junto al vehículo.

Se trata del diputado de LLA por Jujuy Manuel Quintar, quien llegó al Congreso sin pasar desapercibido y entró al estacionamiento. "A mi nombre, con la mía... Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA", escribió en su cuenta de X.

Allegados al libertario indicaron a La Nación que compró la camioneta 0km de la firma de Elon Musk por 126.000 dólares: "Es su vehículo personal", indicaron.