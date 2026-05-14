Caso Maradona: mostraron fotos de la autopsia de Diego y Gianinna se descompensó

Ocurrió cuando Luque mostró las imágenes de la autopsia del cuerpo de Diego. Se debió suspender la audiecia y se dictó cuarto intermedio hasta la próxima semana.

Un nuevo escándalo se produjo en la audiencia de este jueves del Juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Durante la ampliación de la indagatoria, el neurocirujano Leopoldo Luque exhibió imágenes de la autopsia del astro del fútbol cuando comenzaba a declarar por sexta vez. Aparentemente, no se percató que estaba presente Gianinna Maradona quien comenzó a llorar, se descompensó y la audiencia se suspendió.

En la sala se escucharon insultos contra Luque, por el poco tacto, no había avisado qué tipo de imágenes iba a compartir. “Perdón, perdón, de verdad no me di cuenta”, se disculpó Luque.

Finalmente, se dictó un cuarto intermedio hasta la semana que viene tras el pedido del abogado Fernando Burlando, patrocinador de las hijas de Maradona.

Una vez que la hija de Diego salió de las sala, Burlando la acompaño y ak regresar señaló: “La víctima está en crisis, tiene todo el derecho a estar presente en este juicio por situaciones que son evidentes y voy a pedir un cuarto intermedio hasta que se reponga, y no creo que sea hoy”.

"Fue muy violento"

El letrado aseguró que “la situación fue muy violenta. Gianinna nunca lo había visto. Si quieren pidan un médico”, agregó. Inlcuso el médico clínico imputado, Pedro Di Spagna, se ofreció a atenderla, pero aceptó.

La hija no había visto las imágenes de la autopsia que exhibió el acusado, "A Gianinna la quebraron, la rompieron. Fue muy fuerte lo que vio", dijo Burlando y agregó: "Esto es lo que representa Leopoldo Luque", en alusión a que mostró el material ausiovisual sin previo aviso.

Al pasar a un cuarto intermedio, que se retomará la próxima semana, quedó pendiente el testimonio del psicólogo Carlos Díaz .

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Qué declaró el médico que acompañó a Maradona en Cuba

Más temprano, el médico Mario Schiter dio detalles sobre su relación con el futbolista, que comenzó por 1999 cuando se desempeñaba en terapia intensiva en Flenni. "Él tuvo un episodio de intoxicación aguda en Punta del Este por cocaína. Ingresó al sanatorio de Punta por una arritmia grave, conocida como torcida de punta, muy grave, por suerte tuvo un buen manejo y pudo salir adelante. Me convocaron para el traslado, la idea era traerlo a Buenos Aires", explicó.

"Luego lo seguí durante toda su internación y le hicimos los estudios cardiológicos", agregó.

Y contó cómo surgió la opción de ir a Cuba: "No sabíamos como trasladarlo, había dos vuelos semanales y me pidieron que montara una terapia intensiva en un vuelo, lo mismo en una ambulancia pero en un vuelo. Llevamos los equipos por cualquier emergencia que pudiera surgir en el avión, gracias a Dios no hubo ninguna porque la situación era crítica", dijo.

Y detallo que dependía 100% del médico Alfredo Cahe "designaba un especialista para cada cosa. Lo veía con un rol de director de orquesta".