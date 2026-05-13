Las hijas de Maradona demandaron a la exjueza Makintach y piden una indemnización multimillonaria

Dalma y Gianinna reclaman una importante suma de dinero, debido a que el accionar de la magistrada destituida concluyó en la nulidad del juicio. Cuánto solicitaron.

Dalma y Gianinna, hijas de Diego Maradona , demandaron a la ex jueza Julieta Makintach por daños y perjuicios en la Justicia Nacional en lo Civil. A raíz de esta acción, reclaman también una indemnización millonaria que podría duplicarse por un error de los abogados.

Las hijas del exfutbolista reclaman que el accionar irregular de la magistrada destituida concluyó en la nulidad del juicio y la consecuente afección de sus derechos al honor, la dignidad y la intimidad. El año pasado la magistrada se había presentado a una audiencia, pero como no hubo acuerdo se inició la demanda civil.

En este sentido, los abogados Diego García Fernández Sáenz y Adolfo Martín Leguizamón Peña se presentaron en el juzgado civil N°34 para presentar la declaratoria de herederos que acredita el vínculo de las hijas de Claudia Villafañe con Diego Armando Maradona y para corregir "un error" .

En el escrito de inicio se reclamó como monto de reparación "$300.000.000 para cada una de las accionantes" cuando en realidad "debió decir $300.000.000, siendo la suma de $150.000.000 para cada una de las aquí accionantes", indica la presentación a la que tuvo acceso TN. Aún así, un error del secretario del juzgado se volvió al monto original.

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Santiago Villagrán, secretario del juzgado, tuvo que rechazar la presentación por un error en las firmas. "Toda vez que el escrito digitalizado presenta las firmas de las partes copiadas y pegadas como surge de la imagen que antecede, por lo cual no puede tenerse por suscripto su contenido y se hace saber que se tiene por no efectuada la presentación acompañada", indicó en el escrito judicial.

Este error se conoció que será subsanado y la demanda continuará mientras la jueza destituida enfrenta otro reclamo en la Justicia. En este caso, una demanda propia: se presentó para seguir cobrando como jueza.

Cabe recordar que en mayo del 2025 fue anulado el juicio por la muerte de Maradona por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, debido a la falta de imparcialidad de la exjueza Julieta Makintach, quien protagonizaba un documental no autorizado sobre el caso. La entonces magistrada fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento en noviembre del mismo año.

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La demanda de Julieta Makintach en la Justicia

Según se conoció, el año pasado la exjueza se encuentra en una pelea constante con la Corte Suprema, que la acusa de haber cobrado dinero que no correspondía.

En este sentido, la magistrada redobló la apuesta y dijo que no sólo no debe devolver el dinero que le exigen, sino que también presento una cautelar en diciembre del año pasado para seguir cobrando como jueza.

En el escrito judicial advirtió sobre su "situación de total indefensión, atento que su destitución aún no se encuentra firme y sus ingresos, además de revestir carácter alimentario, sostén familiar, le permiten seguir sosteniendo su defensa".

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La demanda de Makintach al Poder Judicial bonaerense es por partida doble: se resiste a devolver 4,5 millones de pesos y exige seguir percibiendo el salario de jueza porque, argumenta, la destitución fue apelada.