"Mi papá no se reconocía", el impactante testimonio de Giannina por la muerte de Diego Maradona

Cerca de las 11 de la mañana, en una nueva audiencia del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, comenzó a declara su hija Gianinna, quien habló sobre el último cumpleaños del futbolista, día en que quedó expuesto el estado en que se encontraba.

“Mi papá estaba perdido en tiempo y espacio, no sabía dónde estaba. Mi papá no estaba bien para nada, ya no me podían seguir diciendo que sí. En su cumpleaños de 60 se dejó en evidencia. Ya no podían decir que Dalma y yo estábamos locas y que solo queríamos ensuciar a su entorno”, recordó.

Y agregó: “En octubre de 2020 estaba muy mal mi papá. Le costaba caminar, interactuar, conectarse. Cuando yo preguntaba, me decían que era por las pastillas o el alcohol y no me sabían decir específicamente qué pasaba porque ellos me decían que tenía períodos, pero la salud de mi papá estaba cada vez peor”.

Luego, Giannina recordó el día del último cumpleaños de Diego, el 30 de octubre de 2020. "Llegué a la casa de mi papá con mi mejor amigo y mi hijo. Afuera estaban sus fans. Entramos y él estaba afuera en el parque con un fogonero, vestido con un conjunto deportivo. Hacía mucho calor. Él estaba con la mirada perdida, mirando el fuego”, empezó diciendo la joven.

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En su relató además aclaró que cuando estaban compartiendo ese momento, su hijo Benjamín le mostró su remera que tenía una foto de él y su reacción fue impactante. "Mi papá no se reconocía. Le pregunté si estaba bien, le dije que se aleje del fuego. La gente que estaba ahí me dijo que tenía que ir a la cancha, yo le dije que no. Él me dijo que se quería ir conmigo. No me dejaron, a nosotros nos sacó la policía y a mi papá se lo llevaron en una camioneta”, afirmó.

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