El juicio por la muerte de Maradona en VIVO: "Diego no paraba de tomar alcohol"

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Luque criticó a la fiscalía y habló de los consumos de Maradona

El neurocirujano y amigo de Maradona, Leopoldo Luque comenzó su declaración diciendo que "era amigo y se me puede llamar médico de confianza y cabecera” de Diego. Y aseguró que los documentos del 1 de septiembre fueron elaborados“en pos del beneficio del paciente” y negó que hayan sido sacados de contexto.

Acerca del estado de salud del exfutbolista, dijo que tenía “períodos buenos y malos, típicos de un paciente con consumo”, y señaló que enfrentaba la situación “solo” y con “intereses económicos de otra parte” interviniendo en el entorno.

Luque además aseguró que Diego “no paraba de tomar alcohol y pese a eso, estaba muy consciente de lo que hacía”.

Luque y Maradona, tras la operación.

Y destacó que el punto de quiebre en la relación fue cuando aparecieron la familia y otras personas: “El día de la cirugía aparecieron abogados, representantes y la familia. Tomaron la decisión de no dejarme operar. Ahí cambió la relación”.