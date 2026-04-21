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El juicio por la muerte de Maradona en VIVO: "Diego no paraba de tomar alcohol"

Se desarrolla una nueva audiencia en la que son clave los testimonio de su hija Giannina y las primeras personas que lo vieron sin vida.

Volvió a declarar el médico y amigo de Maradona

Volvió a declarar el médico y amigo de Maradona, Leopoldo Luque. 

Esta martes avanza una nueva jornada del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , y será una audiencia clave. Días atrás, el neurólogo Leopoldo Luque sorprendió a todos al pedir declarar y de esta manera suspendió el testimonio de Gianinna Maradona, quien tendrá lugar esta jornada.

La audiencia promete un cruce directo con la estrategia de la defensa de Luque, que ya anticipó que buscará volver a declarar para responder a los testigos.

La jornada comenzó a las 10 de la mañana con cuatro testimonios de la acusación que son clave para mostrarles a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 cómo y dónde murió Diego el 25 de noviembre de 2020. También está el testimonio de su hija Giannina.

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En primer lugar se podrá escuchar al subcomisario Lucas Farías, seguirá con la del comisario general Lucas Borge y luego con quien era director de la Policía Científica en ese entonces, Cristian Méndez. Después del mediodía, ingresará Gianinna a la sala de juicio.

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Rechazaron el pedido para que Giannina no declare

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón rechazaron el pedido de la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov para que Gianinna Maradona no declare bajo juramento.

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La hija de Diego Maradona declarará este martes.

La hija de Diego Maradona declarará este martes.

En este contexto, prohibieron realizar preguntas imputativas a los hijos del ex jugador, a la vez que no tomará medidas disciplinarias contra el abogado que presentó la solicitud.

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Luque criticó a la fiscalía y habló de los consumos de Maradona

El neurocirujano y amigo de Maradona, Leopoldo Luque comenzó su declaración diciendo que "era amigo y se me puede llamar médico de confianza y cabecera de Diego. Y aseguró que los documentos del 1 de septiembre fueron elaborados“en pos del beneficio del paciente” y negó que hayan sido sacados de contexto.

Acerca del estado de salud del exfutbolista, dijo que tenía “períodos buenos y malos, típicos de un paciente con consumo”, y señaló que enfrentaba la situación “solo” y con “intereses económicos de otra parte” interviniendo en el entorno.

Luque además aseguró que Diego “no paraba de tomar alcohol y pese a eso, estaba muy consciente de lo que hacía”.

Luque y Maradona, tras la operación.

Y destacó que el punto de quiebre en la relación fue cuando aparecieron la familia y otras personas: “El día de la cirugía aparecieron abogados, representantes y la familia. Tomaron la decisión de no dejarme operar. Ahí cambió la relación”.

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Comenzó nueva jornada del juicio por la muerte de Maradona

Pasadas las 10.20 de la mañana, se dio inicio a la segunda audiencia del debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona.

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