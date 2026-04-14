Muerte de Maradona: uno por uno, quiénes son los siete acusados que enfrentan el nuevo juicio

Este martes comenzó un nuevo proceso judicial que pone el foco en la internación domiciliaria del futbolista. De qué se los acusa y qué condena podrían recibir.

El juicio por la muerte de Diego Maradona analiza el accionar del equipo médico durante su internación domiciliaria en Tigre. Foto: Infobae.

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó este martes por la mañana en los tribunales de San Isidro, con siete profesionales de la salud en el banquillo de los acusados. La causa busca determinar si existieron responsabilidades médicas en los días previos al fallecimiento del ídolo del fútbol, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda de Tigre.

El proceso judicial pone bajo análisis decisiones clínicas, niveles de control y la organización del equipo tratante. Los imputados enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El tribunal a cargo deberá evaluar si existió negligencia o si la muerte respondió exclusivamente al delicado estado de salud del paciente.

Un juicio que pone el foco en la internación domiciliaria

La investigación gira en torno a la modalidad de atención elegida para Maradona tras su operación por un hematoma subdural. El exfutbolista fue trasladado a una casa en Tigre, donde debía cumplir una internación domiciliaria bajo supervisión médica. Ese esquema quedó en el centro del debate.

Leopoldo Luque Leopoldo Luque, médico personal de Diego Maradona, habla con la prensa al llegar al juicio donde se analizan decisiones tomadas durante la internación domiciliaria.

Para la acusación, el dispositivo de control resultó deficiente. Se sostiene que no se detectaron a tiempo signos de deterioro y que faltó intervención ante el cuadro clínico. En ese contexto, los fiscales apuntan a una posible desatención durante los días previos a su muerte.

Las defensas, en cambio, plantean otra línea. Argumentan que el estado general de Maradona era complejo y que el desenlace podía ocurrir incluso con un seguimiento más estricto. La discusión central será si el equipo actuó dentro de los parámetros esperables o si hubo fallas determinantes.

Quiénes son todos los acusados en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Entre los principales imputados aparece el neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como médico personal de Maradona y referente del equipo. Su rol incluyó decisiones vinculadas a la internación domiciliaria y al seguimiento posterior a la operación.

Agustina Cosachov Agustina Cosachov, psiquiatra del equipo que atendía a Maradona, enfrenta cargos por su rol en el seguimiento del tratamiento en los días previos a la muerte.

También está imputada la psiquiatra Agustina Cosachov, quien supervisaba el tratamiento mental del paciente. La acusación incluye cuestionamientos por su intervención en momentos críticos y por la firma de documentación médica.

Junto a ella figura el psicólogo Carlos Díaz, convocado para abordar las adicciones. Según los fiscales, su estrategia habría implicado un aislamiento del entorno familiar en los días finales.

El grupo se completa con profesionales vinculados a la atención diaria. El enfermero Ricardo Almirón estaba de turno el día del fallecimiento, mientras que su coordinador Mariano Perroni tenía a cargo la organización del personal.

También están imputados el médico clínico Pedro Di Spagna, con participación en la supervisión general, y Nancy Forlini, responsable de la coordinación de la prepaga.

Cada uno llega al juicio con estrategias de defensa diferenciadas, aunque con un punto en común: niegan haber tenido responsabilidad directa en la muerte de Maradona.

Qué se discute y cuándo podría haber un veredicto

El tribunal deberá analizar pruebas médicas, testimonios y peritajes para reconstruir qué ocurrió durante la internación domiciliaria. La causa no solo revisa decisiones individuales, sino también el funcionamiento del equipo en su conjunto.

Carlos Díaz Carlos Díaz, psicólogo vinculado al tratamiento del exfutbolista, fue uno de los profesionales imputados en la causa que investiga responsabilidades médicas.

Uno de los ejes será determinar si existió una cadena de omisiones. La acusación sostiene que hubo fallas en el control clínico y en la respuesta ante emergencias, mientras que las defensas insisten en que se cumplió con los protocolos disponibles.

El proceso se desarrollará durante varias semanas. Se espera que el juicio avance con la etapa probatoria y los alegatos antes de una definición. Según el cronograma previsto, el veredicto podría conocerse en junio, una vez finalizadas todas las instancias.