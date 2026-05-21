La hermana de Diego Maradona dio todos los detalles de la grieta familiar.

En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona y de las tensiones familiares que no dan tregua desde antes del fallecimiento del recordado ídolo futbolístico, Rita Maradona rompió el silencio en una entrevista íntima con Santiago Riva Roy para DDM y habló como nunca sobre el dolor que todavía atraviesa a la familia.

Con un tono calmo, reflexivo y por momentos profundamente emotivo, la hermana del Diez recordó cómo vive hoy la ausencia del Diego y reveló cuál fue el último momento en que no pudo contener el llanto. “La última vez que se me cayó una lágrima pensando en Diego fue cuando fui a declarar, recordarlo fue duro. Ahí lloré por él, me sentí mal, pero ya pasó”, confesó.

La hermana del Diez también recordó una de las últimas conversaciones profundas que compartieron durante la pandemia, donde hablaron de su historia familiar y de sus padres. “La última charla profunda que tuvimos fue en pandemia, sobre nosotros, nuestra infancia y nuestros papás”, contó.

Dalma Gianina Maradona-Portada

Lejos de la figura mundial que representaba Maradona para millones de personas, Rita explicó que dentro de su familia siempre siguió siendo simplemente “Diego”. “Siempre lo recordamos con mucho amor, porque para nosotros fue todo. Nunca lo perdimos, nunca demostró quién era y nosotros no tomamos la dimensión de lo importante que era hasta que empezamos a viajar con él a Napoli y vimos que no podía ni salir a la calle”, relató.

Las declaraciones de Rita

“Para nosotros siguió siendo nuestro hermano, aparte era futbolista”, agregó Rita Maradona, dejando en claro la dificultad que tenía la familia para dimensionar el fenómeno global en el que se había convertido. Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando habló de las adicciones del exfutbolista y reconoció que dentro del círculo familiar no conocían realmente la gravedad de la situación. “No conocíamos la parte de Diego con la droga, pero sí me hubiese gustado saberlo. Lamentablemente no conocimos esa parte”, admitió.

Además, se mostró todavía atravesada por preguntas sin respuesta alrededor de la muerte del ídolo argentino. “No sé por qué Diego murió tan joven, nos lo preguntamos. Ya pasó, es triste y lo vamos a recordar toda la vida, pero no sé qué pasó. Eso lo van a tener que decidir los jueces y la conciencia de los médicos”, expresó en referencia al juicio que intenta determinar posibles responsabilidades médicas en sus últimos días.

Embed - RITA MARADONA, HERMANA DE DIEGO: La última vez que hablé con mis sobrinas fue en el velorio"

Pero sin dudas, uno de los momentos más fuertes de la charla llegó cuando Rita habló del conflicto que mantiene desde hace años con Dalma Maradona y Gianinna Maradona. Aunque dejó abierta una mínima posibilidad de acercamiento, reconoció que el vínculo está completamente roto desde la muerte de Diego. “Esto puede ser un punto de inflexión para acercarme a mis sobrinas. El último día que hablé con ellas fue cuando falleció mi hermano”, reveló.

Sin embargo, también aseguró que nunca hubo un intento real de reconciliación de ninguna de las partes. “No sé por qué hay una grieta familiar, nunca intenté reconciliarme con Dalma y Gianinna, pero ellas tampoco”, disparó. Respecto a Claudia Villafañe, Rita prefirió mantenerse distante y evitar profundizar en el conflicto histórico que existe entre las hermanas de Diego y su ex esposa. “De Claudia prefiero no hablar, ya pasó y ya fue la esposa. Es la mamá de mis sobrinas. Mientras fue la esposa de mi hermano todo bien, ahora ella su vida y nosotras la nuestra”, lanzó.

También reconoció que el distanciamiento alcanza al resto de los hijos y nietos de Maradona. “Con el resto de mis sobrinos tampoco tengo contacto, pero no me quita el sueño”, dijo con crudeza. Por último, dejó una frase durísima sobre cómo vivieron ellas el deterioro del vínculo familiar. “Nosotras en algún punto nos sentimos despreciadas por mis sobrinas”, aseguró. “El día que falleció mi hermano ya dolía esa grieta familiar. Lo decidí porque es mutuo el distanciamiento. Todos esperamos justicia por Diego”, concluyó sobre la búsqueda que une a toda la familia.