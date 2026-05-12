Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: "Apareció en un estado que llamaba la atención de cualquiera"

En esta nueva jornada, se esperan declaraciones de los médicos que tuvieron contacto directo con Maradona antes y después de la operación.

El médico Mario Schiter explicó en el juicio del año pasado que conocía las dificultades que implicaba tratar a Maradona fuera de un entorno controlado.

Este martes se lleva a cabo otra audiencia en el marco del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona . En esta jornada se espera un testimonio clave de un médico que habría desaconsejado la internación domiciliaria del futbolista.

En los Tribunales de San Isidro, la audiencia está centrada en las declaraciones de los médicos que tuvieron contacto directo con Maradona antes y después de la operación por el hematoma subdural.

Uno de los testigos clave es Mario Schiter, el médico clínico que comenzó a tratar a Diego a fines de los años ‘90, lo acompañó durante su etapa de rehabilitación en Cuba y mantuvo una relación cercana.

Schiter ya había declarado en el juicio del año pasado que quedó nulo, allí explicó que conocía las dificultades que implicaba tratar a Maradona fuera de un entorno controlado. Según declaró, Diego era un paciente con problemas cardíacos, consumo problemático y dificultades para sostener tratamientos. “Llevarlo a la casa me parecía, al menos, arriesgado”, afirmó.

maradona luque muerte.jpg Se trata de la segunda jornada del nuevo juicio.

Marcos Correa y Óscar Alberto Franco también son dos médicos que declararán en esta jornada. Ambos atendieron a Maradona en el sanatorio Ipensa de La Plata el 2 de noviembre de 2020, días antes de la cirugía.

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Live Blog Post “Apareció en un estado que llamaba la atención de cualquiera" Tras la pausa por problemas técnicos, la audiencia se retomó con la declaración del médico clínico Marcos Correa, quien relató cómo fue su primer contacto con el exfutbolista. Describió que llegó al sanatorio en silla de ruedas, acompañado por varias personas de su entorno. “Apareció en un estado que llamaba la atención de cualquiera, como perdido, parecía con ganas de irse”, señaló. Agregó que no recibió información completa sobre sus antecedentes y que el paciente se encontraba deshidratado. También indicó que se le realizaron estudios básicos y que el propio Maradona expresó estar “cansado de hacerse estudios”.

Live Blog Post Cuarto intermedio por problemas técnicos El juicio por la muerte de Maradona se encuentra pausado hasta las 12:30 del mediodía, a la espera de una solución por problemas técnicos en el sistema de audio de la sala. En caso de que las fallas persistan, no descartan suspender la audiencia prevista para este martes.