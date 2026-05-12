Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: "Apareció en un estado que llamaba la atención de cualquiera"

“Apareció en un estado que llamaba la atención de cualquiera"
Tras la pausa por problemas técnicos, la audiencia se retomó con la declaración del médico clínico Marcos Correa, quien relató cómo fue su primer contacto con el exfutbolista.
Describió que llegó al sanatorio en silla de ruedas, acompañado por varias personas de su entorno. “Apareció en un estado que llamaba la atención de cualquiera, como perdido, parecía con ganas de irse”, señaló.
Agregó que no recibió información completa sobre sus antecedentes y que el paciente se encontraba deshidratado. También indicó que se le realizaron estudios básicos y que el propio Maradona expresó estar “cansado de hacerse estudios”.