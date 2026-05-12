Le quisieron robar el auto y la arrastraron 50 metros arriba del capot: el impactante video

El episodio ocurrió a plena luz del día y la mujer que vivió momentos de terror, terminó internada. Todo quedó grabado.

Tres delincuentes escaparon con una mujer colgada del capot del auto.

Un caso de extrema inseguridad volvió a sacudir al conurbano bonaerense y quedó registrada por una cámara. Una mujer intentó impedir que le robaran el auto , se subió al capot mientras los delincuentes escapaban y terminó gravemente herida tras caer al asfalto.

El violento episodio ocurrió este lunes por la tarde en la calle Rosales al 1150, dentro del partido de La Matanza , y tuvo como víctima a Mariana Ruth Costa Rolleri , de 50 años. La mujer esperaba a su hija dentro de un Fiat Mobi cuando fue sorprendida por tres ladrones que la obligaron a bajar del vehículo.

Pero la situación escaló en segundos. En medio de la desesperación por evitar el robo, la víctima decidió aferrarse al auto mientras los delincuentes aceleraban para escapar.

Las imágenes grabadas por una cámara de vigilancia muestran cómo el vehículo avanza varios metros con la mujer sobre el capot antes de que finalmente caiga violentamente sobre el pavimento.

El desesperado intento para evitar el robo del auto

Según reconstruyeron fuentes policiales, todo ocurrió minutos antes de las 16 horas. Mariana permanecía estacionada dentro del vehículo aguardando a su hija cuando los delincuentes aparecieron de manera repentina.

Los asaltantes la amenazaron y la obligaron a abandonar el auto. Sin embargo, en medio del shock y la tensión, la mujer intentó evitar que escaparan con el Fiat Mobi.

En ese momento se subió al capot y quedó aferrada mientras los ladrones aceleraban por la calle Rosales. De acuerdo con la investigación, los delincuentes avanzaron alrededor de 50 metros con la víctima sobre el vehículo.

una mujer se subió al capot para evitar el robo de su auto Los delincuentes quedaron registrados por cámaras de seguridad durante el violento robo ocurrido en Ramos Mejía.

La secuencia quedó completamente registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona, y rápidamente comenzó a circular entre vecinos y redes sociales.

Finalmente, Mariana decidió soltarse y se arrojó al asfalto en movimiento para evitar una situación todavía más grave. La caída le provocó distintas lesiones y generó momentos de gran tensión entre quienes presenciaron el episodio.

Qué lesiones sufrió la víctima tras caer al asfalto

Después del robo, vecinos y testigos alertaron rápidamente al sistema de emergencias. Minutos más tarde llegaron efectivos policiales y una ambulancia para asistir a la mujer. La víctima fue trasladada a la Clínica Juan de Dios, donde recibió atención médica.

robo

Los médicos confirmaron que sufrió una lesión en el cuero cabelludo y una fractura en una pierna producto de la caída sobre el pavimento. Pese a la violencia del episodio, las autoridades informaron que la mujer quedó fuera de peligro.