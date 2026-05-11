Violenta entradera: le dieron un martillazo en la cabeza frente a su hijo mientras le pedían plata

Una violenta entradera se registró cuando cuatro delincuentes armados y encapuchados entraron a una vivienda, golpearon a un hombre salvajemente y amenazaron a su pareja y a su hijo de 4 años. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según se registra en las imágenes, los asaltantes habrían accedido a la propiedad -ubicada en González Catán, partido de La Matanza- a través de los techos y luego forzaron uno de los ingresos para entrar.

"¡Un bebé de 4 años pasando esto por segunda vez! No respetan nada. ¡Le abrieron la cabeza a mi pareja de un martillazo porque no teníamos plata! Si esas balas salían, mi pareja no la contaba", escribió una de las víctimas en sus redes sociales.

Hernán fue el primero en despertarse al escuchar los ruidos. Aunque intentó resistirse, lo redujeron a golpes: uno de los delincuentes le abrió la cabeza con un martillo y lo obligó a tirarse al piso, atándolo de las muñecas mientras duró el robo.

“Fue horrible. Yo escuchaba que le estaban haciendo algo a mi pareja y no podía ayudarlo. Mi hijo estaba escuchando todo”, contó su pareja Natalia en diálogo con TN.

Salvaje entradera en González Catán - le exigieron oro y dólares, y le abrieron la cabeza de un martillazo

"Pedían oro y dólares, no llegábamos ni a tener 50 mil pesos"

Los delincuentes, que ingresaron encapuchados y con barbijos, encerraron a la mujer y a su hijo de 4 años en una habitación. Al hombre, en tanto, le exigían oro y dólares. "Había un jovencito con un arma en la puerta de la pieza de mi hijo y no dejó de apuntarme nunca. Yo le pedía por favor que no lo hiciera", recordó.

"Entraron a tirar y revolear todo en la pieza de mi hijo. Yo lo tenía upa y levantaron el colchón de la cama donde estaba sentada. Les pedí que esperaran aunque sea que me levantara porque estaba con mi bebé", relató sobre el asalto que duró alrededor de 25 minutos: "Gatillaron, pero no salió ninguna bala, esto podría haber sido peor", sumó.

"Pedían dólares, oro. Nosotros no tenemos nada. No llegábamos ni a tener 50 mil pesos. Era lo que se había trabajado esa tarde en el negocio”, indicó la mujer haciendo referencia a la ganancia que habían obtenido de su kiosco, que se encuentra en la misma propiedad.

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Uno de los delincuentes pidió ayuda para salir de la vivienda

Según reveló Natalia, los delincuentes -presuntamente cuatro menores de edad- les hablaban de manera agresiva mientras destruían pertenencias delante del niño. "Mi hijo veía todo. Yo le decía que no mirara, pero era imposible manejar esa situación", explicó.

Tras el robo, tres de los delincuentes huyeron nuevamente por los techos, pero uno se quedó y hasta les pidió ayuda a las víctimas para escaparse: "Me dijo "¿Por dónde puedo salir?'. Yo solo quería que se fueran y le indiqué por dónde estaba la escalera", relató Hernán con impotencia.

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Luego del violento episodio, el joven de 27 años fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Por el caso, fueron detenidos adolescentes de 14 y 16 años, acusados de "robo agravado por el uso de arma bajo la modalidad entradera". Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Matanza, a cargo de Juan Pablo Pepe Volpicina. Los otros dos integrantes de la banda siguen prófugos y son intensamente buscados por la policía.