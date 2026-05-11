Murió Rolando Juan de Dios, la voz que hizo historia en la radio y televisión de Neuquén

Un pionero que le dio voz con sus doblajes a Clint Eastwood y al papá de Mafalda y que pasó por LU5 y Canal 7, entre todo el arco radiofónico de la región.

La radiofonía y la televisión de la Norpatagonia están de luto. Falleció Rolando Juan de Dios, locutor histórico que durante más de siete décadas fue una de las voces más reconocidas de los medios de comunicación regionales. Tenía 86 años y hasta sus últimos tiempos seguía frente al micrófono, su compañero de vida desde 1949. La triste noticia se confirmó esta mañana.

Nacido en Buenos Aires, Rolando inició su carrera radial siendo un niño de nueve años, cuando los pequeños que trabajaban en radio eran llamados cariñosamente “meritorios”. Sus primeros pasos los dio en Radio Porteña —hoy Continental— en una escuela de formación artística infantil, y desde allí participó en radioteatros de prácticamente todas las emisoras porteñas de la época, compartiendo elenco con figuras como Elisa Christian Galvé, Amadeo Novoa, Jorge Salcedo y Francisco de Paula.

Su versatilidad lo llevó pronto al doblaje televisivo, donde protagonizó uno de los capítulos más curiosos y poco reconocidos de la historia audiovisual argentina: fue la voz en castellano de Clint Eastwood en la serie Cuero Crudo, en 1963, cuando el actor norteamericano era apenas un joven desconocido.

rolando juan de dios voz.jpg Rolando Juan de Dios, una de las voces más elocuentes de la radiofonía local.

Durante quince años puso su voz a figuras como Peter Sellers y decenas de actores internacionales. Otro hito de su carrera fue interpretar al papá de Mafalda en la tira televisiva basada en la obra de Quino, quien en persona lo eligió para el papel mientras Rolando dirigía las voces del elenco.

Su paso por RTN y toda la trayectoria de la radio local

En 1982 llegó a la ciudad de Neuquén, donde continuó su prolífica trayectoria en LU5, Canal 7, Radio Televisión Educativa y Radio y Televisión del Neuquén (RTN), entre otros medios. Su permanencia de más de siete décadas frente al micrófono fue considerada por colegas y oyentes como un verdadero récord histórico local.

Guiado siempre por dos principios que recibió en su formación —el valor ético y el valor estético— Rolando defendió hasta el final el respeto al oyente, la preparación rigurosa y el trabajo con guión como pilares del oficio. “La radio es mi génesis”, decía. Incluso durante sus internaciones por problemas de salud, regresaba al aire en cuanto podía. Fue nominado al Premio Martín Fierro por su labor en RTN, distinción que recibió como una de las más emocionantes de su vida.

Sus colegas y amigos de la región, entre ellos el locutor Edmundo Rivanera, lamentaron que su enorme legado no haya tenido el reconocimiento nacional que merecía. “Los argentinos solemos no reconocer en vida a quien corresponde”, señaló Rivanera, “y Rolando es alguien que realmente lo merece, no solamente por lo que ha hecho, sino también por su actitud de vida”.

La historia de los medios de comunicación de la Norpatagonia pierde a uno de sus referentes más genuinos. Su voz, sin embargo, sigue resonando en los archivos de la radiofonía, en los doblajes de una época dorada y en la memoria de quienes lo escucharon.