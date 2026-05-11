Advierten por estafas en el Hot Sale: precios engañosos en la web y promociones que no existen

Comenzaron a aparecer denuncias en las redes sociales. Una cadena de electrodomésticos publicó precios que no coinciden a la hora de la compra.

Este lunes comenzó el Hot Sale 2026, que se extenderá hasta el próximo 13 de mayo y cuenta con más de 800 marcas adheridas. Se trata del evento e-commerce más esperado, ya que se encuentran grandes descuentos y promociones en diversas categorías. En paralelo, el evento también también genera un fuerte movimiento de sitios falsos, enlaces fraudulentos y maniobras destinadas a robar datos bancarios o personales de los usuarios.

La principal recomendación de CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico) para evitar caer en estafas , consiste en ingresar siempre a las tiendas desde la página oficial del Hot Sale, evitando enlaces compartidos por correo electrónico, redes sociales o mensajes desconocidos.

En este sentido, en las últimas horas se conoció a través de TikTok algunas estafas con precios publicados y productos erróneos en la página oficial de una conocida cadena de electrodomésticos.

Electrodomésticos a $40 mil: el engaño que denuncian a través de Tik Tok

Una jocen reveló que en su caso vio una publicidad a través de Tik Tok, donde ofrecían una cafetera a $40.000 y en realidad se trataba de una página que te lleva al sitio de "Frávega" pero era una estafa.

"Pongo los datos de la tarjeta y me llega un mail: 'Felicitaciones has adquirido tres portadetergentes'. Obviamente lo primero que hice fue llamar a la tarjeta, darla de baja, no quería que me estafen más", explicó la joven

estafas en Frávega en el Hot Sale

Resulta que la cuenta de TikTok "Descuentos Argentina" publica estas promociones que te redirigen a la página de Frávega, pero es un engaño. Otra víctima cayó a raíz de la publicación de esta misma cuenta, pero en su caso por una oferta de un juego de 30 piezas de platos de cerámica a $30.000.

Cuando ya había realizado la compra, vio en el detalle de su mail que se trataba de una compra por un "rodillo Power + palanca". En este caso, la joven había comprado con su tarjeta prepaga de Mercado Pago, que no procesó su pago e inmediatamente le dio de baja a la tarjeta virtual.

"Si yo lo hubiera pagado con mi tarjeta de débito ahora tendría que estar llamando al banco para cancelarla y denunciar la compra, pero como es de Mercado Pago no se descontó la plata y al ver eso, la saqué y cancelé la tarjeta", explicó sobre los movimientos que realizó tras el fraude.

Otra estafa de Frávega en su página oficial

La situación de fraude no solo existe con las personas que cayeron en el link compartido por la cuenta "Descuentos Argentina", sino que también ocurre en la página web oficial de Frávega.

Uno de los ejemplos es con una "Freidora de Aire Admiral AD-AF359 4,5 Litros" que aparece publicada a $49.999, con un descuento del 61%, ya que previamente se encontraba a un precio de $129.999.

estafas fravega hot sale

No obstante, a la hora de "agregar al carrito" el producto elegido, el precio que aparece al redireccionar para realizar al pago es otro. En este caso, la freidora ya no se encuentra al precio publicado sino con un descuento del 46% y a $69.999, una diferencia de 20.000 pesos.