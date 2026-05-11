Escándalo en pleno vuelo: revelaron quiénes son los argentinos que encontraron teniendo sexo en el avión

Según trascendió, no serían pareja y fueron detenidos por la PSA. El relato sobre cómo los descubrieron.

Un insólito episodio se registró en la madrugada del sábado en el Aeropuerto Internacional de Rosario , cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a dos pasajeros acusados de haber tenido relaciones sexuales a bordo de un avión de Copa Airlines proveniente de Panamá.

La situación generó un gran escándalo en el vuelo internacional, ya que fueron descubiertos por el propio piloto, quien alertó a las autoridades sobre lo ocurrido y desencadenó un operativo que mantuvo a todos retenidos dentro de la nave por más de una hora.

La secuencia comenzó cuando una pasajera que viajaba junto a su nieta advirtió lo que estaba ocurriendo en la cabina. Alertada, una azafata tomó intervención y escaló el aviso hasta el comando del vuelo. La versión de la policía indica que ambos tenían la ropa baja al momento de ser descubiertos.

Quiénes son los argentinos que fueron descubiertos teniendo sexo en pleno vuelo

Una vez que el avión tocó pista en Rosario, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya aguardaban en la terminal para intervenir. Los involucrados fueron identificados como Mauricio C., de 54 años, y Sandra O., de 59 años. Ambos fueron denunciados por exhibiciones obscenas.

Según confirmaron fuentes oficiales, Mauricio es de Rosario, se desempeña como arquitecto y jefe de obra ferroviaria. En sus redes sociales suele compartir imágenes de viajes por distintos países y publicaciones vinculadas a actividades familiares. Está casado y tiene tres hijos.

Sandra también es oriunda de Rosario, divorciada y se dedica al cuidado de adultos mayores. Es dueña de un centro de día y rehabilitación. Al igual que Mauricio, suele mostrar en sus redes sociales imágenes de sus viajes, especialmente por el Caribe.

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El momento que desató un escándalo en el avión

El episodio ocurrió en el vuelo CM 836 de Copa Airlines, cuando varios pasajeros alertaron a la tripulación al advertir que un hombre y una mujer se encontraban semidesnudos en sus asientos mientras el avión se aproximaba a destino.

Una de ellas fue una mujer que se encontraba junto a su nieta y decidió alertar a la tripulación. "Los ve y avisa al comisario, el comisario le dice al comandante y el comandante dice: mantengamos la calma, ya estamos por aterrizar", explicó el periodista Alejandro Ramos en Arriba Argentinos.

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La versión recogida por la policía indica que ambos tenían la ropa baja al momento de ser descubiertos. La demora hasta que fueron retenidos por la PSA no fue bien recibida por quienes nada tenían que ver con el incidente. Incluso hubo voces que cuestionaron que se mantuviera a todos a bordo cuando la denuncia involucraba solo a dos personas y que, además, se retuviera preventivamente a quienes estaban sentados cerca de la pareja denunciada.

La causa quedó en manos de la Comisaría 12° bajo la carátula de "exhibiciones obscenas". La Justicia provincial tomó intervención, aunque no se descarta que la jurisdicción pueda cambiar por tratarse de un hecho ocurrido en un vuelo internacional.

Qué dicen las normas aeronáuticas

Si bien el Código Aeronáutico argentino no tiene una previsión específica para situaciones de contenido sexual dentro de una aeronave, sí regula el comportamiento de los pasajeros en vuelo. Las normas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habilitan sanciones ante cualquier conducta que altere el orden, comprometa la seguridad o interrumpa el normal desarrollo de la operación.

En ese marco, el comandante de la aeronave está facultado para intervenir y tomar las medidas que considere necesarias para preservar la disciplina a bordo. A esto se suma que las aerolíneas pueden vetar a futuro a pasajeros involucrados en incidentes que sean calificados como graves o inapropiados.