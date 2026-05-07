Hacía estafas millonarias con tarjetas de crédito: cuando la allanaron, le encontraron cocaína y marihuana

El allanamiento se realizó en una vivienda del barrio Cordón Colón. Tomó intervención la División Estafas y otras defraudaciones y la División Antinarcóticos.

Una mujer fue demorada sospechada de mantener un importante negocio a base a estafas mediante el uso de tarjetas de crédito robadas. Pero además, durante las diligencias en su vivienda también secuestraron una cantidad importante de drogas .

El "multirubro" funcionaba en una casa del barrio Cordón Colón de la ciudad y estaba siendo estudiado por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

En el marco de una investigación por la presunta estafa, personal de la División Estafas y Otras Defraudaciones del Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén realizó tareas de campo y luego el allanamiento este miércoles por la tarde.

Cómo atraparon a la protagonista de las estafas

El caso se abrió a partir de una denuncia radicada por una vecina que reportó el extravío de documentación personal y tarjetas bancarias. Posteriormente, la damnificada detectó consumos no autorizados por montos millonarios superiores a los cuatro millones de pesos en distintos comercios de Neuquén.

De esta manera, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, dispuso tareas investigativas como el análisis de registros fílmicos y diversas diligencias que permiteron al personal policial identificar a la presunta autora de las maniobras y establecer el domicilio donde residiría.

Luego de gestionar la orden judicial realizaron el procedimiento de allanamiento en Cordón Colón donde los efectivos finalmente secuestraron elementos de interés para la causa.

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El principal hallazgo que se podría constituir en evidencia para la eventual acusación contra la estafadora son las prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas al momento de realizar las compras investigadas. Además, una importante suma de dinero en efectivo.

Asimismo, se demoró a la mujer de 36 años, sindicada como la presunta responsable de la estafa. En el lugar también se constató la presencia de sustancias estupefacientes, por lo que intervino el Departamento Antinarcóticos, que procedió al secuestro de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína. En consecuencia, las personas presentes fueron notificadas por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

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Estafas con alquileres en redes sociales: crecen las denuncias en Neuquén

Las estafas vinculadas a alquileres publicados en redes sociales siguen en aumento en Neuquén y la región. Ante la cantidad de denuncias recibidas, el Departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial lanzó una campaña de prevención con recomendaciones para evitar caer en estas maniobras.

En diálogo con LU5 el sargento Santiago Verdugo advirtió que en el último tiempo se registró un crecimiento sostenido de este tipo de fraudes, que apuntan a personas que buscan alquilar viviendas o alojamientos temporarios.

“Nos han llegado varias denuncias de gente que cae en esta estafa. La mayoría de las publicaciones intenta captar al interesado con precios muy bajos y requisitos mínimos”, explicó.

estafas alquileres redes sociales Los grupos de Facebook son los más utilizados para ofrecer y buscar alquileres en Neuquén.

El gancho: alquileres baratos y urgencia para transferir dinero

Según detalló el efectivo, el patrón se repite en la mayoría de los casos. Las publicaciones muestran fotos reales de propiedades, pero tomadas de perfiles legítimos o avisos verdaderos.

El engaño comienza cuando el supuesto dueño o intermediario solicita una seña para “reservar” el lugar y asegura que hay mucha demanda para generar apuro en la víctima.

“Siempre recomendamos no realizar ningún tipo de transferencia sin antes ver el lugar personalmente. El bajo costo es la principal alerta”, remarcó.

La dinámica suele seguir dos caminos:

Tras recibir la seña, el estafador corta la comunicación y bloquea a la víctima.

En otros casos, insiste para que envíen más dinero con excusas como depósito o gastos administrativos, presuntos errores.

En general, los montos iniciales no son altos, lo que aumenta la probabilidad de que las personas acepten transferir el dinero sin sospechar.

Cómo detectar una posible estafa

Desde Delitos Económicos recomiendan prestar atención a señales clave:

Precios muy por debajo del promedio del mercado.

Solicitud de transferencias rápidas para “reservar”.

Urgencia y presión para cerrar la operación.

Contacto exclusivo por redes sociales o mensajería.

Fotos reales pero sin posibilidad de visitar la propiedad.

Los grupos de Facebook suelen ser los más utilizados para ofrecer y buscar alquileres en Neuquén de manera pública y gratuita. Uno de ellos cuenta con 127.622 miembros que minuto a minuto realizan publicaciones; siendo los más codiciados los alquileres particulares para ahorrar gastos administrativos que conllevan los contratos por inmobiliaria, pero tienen más riesgos de caer en una estafa.

“Si la mayoría de los alquileres ronda los 500 mil pesos y aparece uno a 250 mil, ahí hay que dudar”, explicó Verdugo.

Qué hacer si fuiste víctima

La Policía insiste en que es fundamental denunciar. Las víctimas deben acercarse a la comisaría más cercana o al Departamento de Delitos Económicos con el comprobante de transferencia.

En este sentido, indicó que las investigaciones se apoyan en convenios con bancos y billeteras virtuales que permiten rastrear el dinero.

De hecho, durante este año se realizaron allanamientos en la provincia de Río Negro que permitieron desarticular una banda dedicada a este tipo de fraudes.