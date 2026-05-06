Casi zafa por narcotráfico pero los antecedentes lo hundieron

Un hombre investigado por narcomenudeo logró un cambio en la calificación porque las pruebas en su contra no fueron suficientes. Sin embargo, el prontuario no lo ayudó y va a la cárcel.

Un comerciante oriundo de la ciudad neuquina de Cutral Co evitó una pena severa por narcotráfico pero sus antecedentes no lo ayudaron a la hora del fallo definitivo de la justicia federal. ¿Qué se resolvió?

El hombre con domicilio en el barrio Brentana fue investigado por los integrantes de la División Antinarcóticos de la Policía provincial. A partir de escuchas, los investigadores consideraron que el sospechoso estaba ligado a actividades de narcomenudeo.

El procedimiento se remonta a principios de octubre de 2023. Luego de reunir distintos elementos de prueba, los efectivos de Antinarcóticos solicitaron una autorización para allanar una propiedad ubicada sobre calle Sáenz Peña , en Cutral Co. Desde la justicia federal no se pusieron objeciones y las fuerzas de seguridad hicieron un gran despliegue en la tarde del 20 de octubre de 2023.

Los resultados fueron positivos y, por ejemplo, en una camioneta Toyota, fueron hallados más de un centenar de envoltorios con cocaína. En tanto, en la vivienda, se encontraron balanzas digitales y más de dos millones de pesos en efectivo.

La Policía secuestró una gran cantidad de envoltorios de cocaína. La Policía secuestró una gran cantidad de envoltorios de cocaína.

Por otro lado, fueron incautadas dos potentes armas cortas: un revólver Magnum 357 y una pistola Taurus, de 9 milímetros.

Tras el despliegue policial, la fiscalía imputó al hombre por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de arma de uso civil condicional. En el caso de la Taurus, se le atribuyó la acusación de encubrimiento por receptación.

Tenencia simple de estupefacientes

El proceso atravesó distintas instancias y, en las últimas semanas, la fiscalía y la defensa particular acordaron en realizar un juicio abreviado donde el hombre, de 31 años, aceptaba su responsabilidad penal.

La parte acusadora resaltó que los elementos de prueba para atribuirle al imputado la venta de drogas no fueron suficientes y que, frente a esta situación, debía considerarse la figura de tenencia simple de estupefacientes. De forma paralela, remarcó que el acusado no tenía excusas en relación a las dos armas secuestradas debido a que no contaba con la documentación respaldatoria para su tenencia.

kiosco narco cutral co (1)

Finalmente, a pesar del alivio en el cambio de calificación por la droga hallada, el hombre de Cutral Co, identificado como Roberto Alejandro González, recibió la mala noticia de que se iban a tener presente sus viejos antecedentes en la justicia provincial, con una condena de tres años de tipo condicional por los delitos de lesiones graves agravadas por el empleo de arma de fuego de guerra y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra. El castigo se remontaba al 9 de febrero de 2019.

Cumplimiento efectivo y donación de $2 millones

Frente al antecedente grave del 2019, la fiscalía solicitó que se le impongan 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y que los más de 2 millones de pesos en efectivo secuestrados sean destinados al servicio de adicciones del hospital Castro Rendón.

En cuanto a la camioneta Toyota, donde fue hallada la droga, la fiscalía evaluó que debía ser restituida porque se modificó la calificación del delito.

El juez federal que intervino en la audiencia se limitó a homologar lo acordado entre las partes y dictar la correspondiente parte resolutiva.