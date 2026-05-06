Va a juicio por pegarle a una docente de su hija: qué otra complicación la podría llevar a quedar presa

La mujer acusada de agredir brutalmente a dos docentes avanzará hacia un juicio oral. Sus antecedentes podrían impedirle acceder a una condena condicional.

La mujer ingresó al establecimiento y agredió a las trabajadoras.

La causa por la violenta agresión contra docentes del Instituto de Formación Docente ( IFD ) 12 de Neuquén sumó una novedad clave: la principal acusada irá a juicio oral y público por el ataque ocurrido dentro del establecimiento educativo , un episodio que quedó registrado en un video y que generó fuerte repercusión en toda la provincia. Además, sus antecedentes penales podrían complicar seriamente su situación judicial y derivar incluso en una pena de prisión efectiva.

El próximo 27 de mayo se realizará la audiencia de control de acusación , instancia en la que quedará definida la calificación legal y se avanzará hacia la fijación de la fecha del debate oral. La investigación está vinculada a las agresiones sufridas por dos docentes del IFD 12, que funciona en el edificio del colegio San Martín, luego de que una madre ingresara junto a otra mujer para reclamar por una situación relacionada con su hija.

La acusada identificada con el apellido Farías es señalada como la autora principal de los golpes. Según se reconstruyó durante la investigación, irrumpió en un aula y atacó violentamente a las docentes, provocándoles lesiones físicas y secuelas psicológicas. Una de las víctimas debió atravesar casi un año de tratamiento psicológico tras el episodio.

Un caso que abrió el debate sobre la violencia en las escuelas

El hecho ocurrió en abril del 2025 y se viralizó rápidamente luego de que un alumno grabara la secuencia con su celular. Las imágenes mostraron una escena de extrema violencia dentro del establecimiento educativo y generaron un fuerte debate sobre la seguridad de los docentes y las agresiones en ámbitos escolares.

El abogado Mariano Mansilla, querellante en representación de ATEN y de las docentes agredidas, confirmó que la causa avanza hacia juicio junto con la investigación impulsada por la fiscal Lucrecia Sola, titular del Ministerio Público Fiscal..

Agresión de una mamá y su hija mayor.mp4

Mansilla sostuvo que, si bien se trata de una causa de menor gravedad desde el punto de vista penal, el impacto social del episodio fue enorme y derivó incluso en la sanción de una ley provincial contra la violencia hacia docentes.

“El interés es que se conozca que no se puede ingresar violentamente a una escuela y golpear a un docente”, señaló el abogado al referirse al avance del proceso judicial, en diálogo con Canal 7 Noticias.

La complicación judicial que podría llevarla a prisión

La acusación principal es por lesiones leves en concurso con amenazas, ya que también se denunciaron amenazas de muerte durante el ataque. En principio, la expectativa de pena podría ser inferior a tres años y habilitar una condena de ejecución condicional. Sin embargo, la situación personal de la imputada podría cambiar completamente ese escenario.

Según detalló Mansilla, la mujer posee numerosos antecedentes penales. Entre ellos, mencionó alrededor de 20 denuncias por hechos de violencia realizadas por una expareja y vecinos, además de una condena previa vinculada al narcotráfico. A eso se suma otra causa más grave relacionada también con estupefacientes, próxima a juicio.

Esa acumulación de antecedentes podría impedirle acceder al beneficio de una condena condicional y abrir la posibilidad de una pena de cumplimiento efectivo.

“Posiblemente los antecedentes anteriores no permitan que la pena sea de ejecución condicional”, explicó el querellante, quien remarcó que la Justicia deberá evaluar el contexto completo de la acusada al momento de dictar sentencia.

colegio-san-martin-3jpg.webp

“No es una discusión común”

Desde ATEN insistieron en que el objetivo del juicio es dejar un precedente frente a los episodios de violencia escolar y enviar un mensaje claro a la comunidad educativa.

Mansilla remarcó que no se trató de una discusión acalorada entre padres y docentes, sino de una agresión extremadamente violenta protagonizada por una persona con antecedentes delictivos.

“Es gente que comete delitos. Se ve en el video: entra de forma súper violenta, la agarra del pelo, la tira al piso, intenta ahorcar a una de las docentes y provoca lesiones importantes”, describió.

El abogado también aseguró que existe preocupación entre docentes y directivos por este tipo de situaciones y sostuvo que el caso servirá para reflexionar sobre los mecanismos de protección dentro de las instituciones educativas.

Qué pasará con la segunda mujer

En la causa también aparece mencionada otra mujer que acompañó a la agresora principal y que se observa en el video lanzando algunos golpes. Sin embargo, todavía no está completamente identificada y su situación judicial avanza en una etapa distinta.

De acuerdo con lo explicado por Mansilla, la segunda sospechosa será convocada a declarar próximamente, aunque no formará parte del mismo juicio.

La investigación determinó que las lesiones atribuidas en esta causa fueron producidas principalmente por la acusada principal, mientras que la acompañante habría tenido una participación menor en el ataque.

Por ese motivo, si la segunda mujer llega a ser imputada formalmente, podría enfrentar otro proceso judicial separado.

Colegio San Martin (1).JPG Maria Isabel sanchez

La audiencia prevista para el 27 de mayo será determinante para el avance definitivo del expediente. Allí se debatirá la acusación final, se definirán los testigos que participarán del proceso y se establecerá la fecha del juicio oral y público.

Desde la querella y el gremio docente esperan que el caso marque un precedente judicial frente a hechos de violencia en escuelas y que quede establecido un límite claro para este tipo de agresiones dentro de ámbitos educativos.