Más de 4000 vecinos accederán al agua potable en una ciudad de Neuquén

En medio de la crisis hídrica, se puso en marcha un módulo potabilizador que permitirá reforzar el abastecimiento en una localidad de la provincia.

En medio de la Emergencia Hídrica declarada en la provincia de Neuquén, el Gobierno inauguró y puso en marcha un módulo potabilizador que permitirá acceder al agua potable a más de 4000 vecinos.

El acto se enmarca dentro de las inversiones que llevan adelante para fortalecer la gestión del recurso y garantizar el acceso al servicio básico.

La puesta en marcha se realizó este martes en la ciudad de Plottier en un acto encabezado por el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis "Pepe" Ousset, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori y la concejal Malena Resa a cargo de la intendencia. Durante la reunión, se habilitó el módulo potabilizador compacto adquirido por el Ente Provincia de Aguas y Saneamiento (EPAS) que reforzará el suministro en varias localidades afectadas.

Estuvieron presentes también el presidente del EPAS, Gustavo Hernández, el presidente de la Cooperativa de Agua de Plottier, Marcelo Di Peto, y funcionarios municipales y provinciales.

nuevo modulo potabilizador en plottier 2

Cientos de familias beneficiadas

Las autoridades destacaron que el equipo adquirido tiene capacidad para garantizar el servicio domiciliario a aproximadamente 4.500 personas. Además, remarcaron que la puesta en marcha forma parte de un plan estratégico impulsado por el organismo, que incluyó la adquisición de cuatro módulos potabilizadores con una inversión cercana a los mil millones de pesos provenientes del Tesoro provincial.

Juan Luis Ousset destacó que “la gestión del agua pasó a formar parte por primera vez de la agenda de las políticas públicas del Gobierno de la Provincia del Neuquén. Entendiendo que es una problemática, y es un emergente de ciudades que crecen, que requieren de nuevos y mejores servicios”.

“Estamos proyectando el Neuquén del futuro, haciendo las obras que se necesitan en el presente" afirmó. “Estamos proyectando el Neuquén del futuro, haciendo las obras que se necesitan en el presente" afirmó.

Además, resaltó la importancia de la obra para una ciudad como Plottier que “crece cuatro veces más que otras localidades de distintas regiones, ejecutada por una empresa pública fortalecida y robustecida a partir de invertir donde hay que hacerlo, entendiendo que todos los neuquinos son ciudadanos de primera”.

nuevo modulo potabilizador en plottier

Por su parte, Malena Resa, reciamente designada intendente de Plottier, reconoció que el módulo viene a reparar una deuda que las autoridades tienen con la ciudad. “Es muy importante el trabajo articulado entre la cooperativa, el gobierno provincial a través de su empresa, para que el acceso al agua esté garantizado. Un problema histórico en esta ciudad, es un pedido y necesidad que esperemos que se empiece a resolver, para lo cual estamos dando un paso importante”.

En tanto, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, afirmó que “esta es la concreción de un trabajo más que se viene realizando en el marco de la Emergencia Hídrica. La provincia está llevando adelante proyectos de gran envergadura, como la ampliación de Mari Menuco que llevará 2 o tres años, mientras tanto se tienen que ir dando soluciones como estas”.

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De que se trata el nuevo módulo inaugurado

El módulo puesto en marcha reforzará las zonas que presentan baja presión en el suministro domiciliario en la ciudad, ya que puede conectarse rápidamente a la red de distribución, aumentando la producción de agua que se incorpora de manera directa al sistema.

Los trabajos de montaje, instalación y puesta en funcionamiento están a cargo de la empresa proveedora y los profesionales del EPAS, incluyendo todos los sistemas necesarios para su correcta operación.

Se trata de equipos transportables que cuentan con un sistema de tratamiento mediante filtros multimedia, con una capacidad de producción de hasta 60.000 litros por hora.

Además, funcionan conectados a una línea eléctrica trifásica y disponen de un generador con arranque automático y autonomía de hasta ocho horas, lo que permite mantener el servicio ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico.