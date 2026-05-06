"Dejó a un hijo por nacer y a una nena sin su papá": desgarrador pedido por el joven apuñalado en el corazón

El homicidio ocurrió a metros de su casa, en el barrio Islas Malvinas, cuando volvía de un cumpleaños con su pareja y su primo. Un video muestra al asesino minutos después del hecho, junto a un patrullero.

Nicolás Cifuentes murió en brazos de su pareja embarazada tras ser apuñalado en el corazón por un hombre. El asesinato fue cometido en un minuto provocando un escenario desgarrador para su familia. " Dejó a un bebé por nacer y a una nena de 7 años sin su papá" , expresó su hermano Luca a LM Neuquén, en medio de un fuerte pedido de justicia.

El joven de 29 años fue víctima del crimen el pasado viernes por la madrugada y, a cinco días, el asesino aún no fue identificado, por lo que la incertidumbre se apodera de los familiares. "Eso nos trae enojo porque no se puede identificar al atacante , no podemos encontrar paz, sigue suelto y sigue su vida como si nada", indicó totalmente conmocionado.

"No queremos entorpecer la investigación, solo vamos a exigir justicia por mi hermano", señaló y agregó que sus sobrinas encabezan la organización de una movilización para este jueves a las 10 de la mañana en el monumento al General José de San Martín. "Mañana nos vamos a concentrar en el monumento a pedir justicia por Nicolás Cifuentes, no queremos que se duerman, queremos que hagan todo lo posible para encontrar al asesino".

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Qué pasó la noche del crimen

De acuerdo a su hermano, los únicos testigos del asesinato fueron la pareja de Nicolás, Marilyn, y el primo de ella, con quienes había regresado de festejar un cumpleaños familiar alrededor de las 2:30 de la madrugada y estaban por ingresar a su casa ubicada en calles Antártida Argentina y Vidal.

En este contexto, indicó: "lo que ellos han declarado a la Policía es que venían de un cumpleaños de la prima de la señora, estaban ingresando en el auto para irse a descansar, y pasa esta persona, este asesino, le dice cosas insultándolo, provocándolo".

Como respuesta, Nicolás lo habría seguido. "Empiezan a discutir, se empiezan a ir para la esquina de Facundo Quiroga y el asesino saca el cuchillo y asesina a mi hermano", afirmó.

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Acto seguido, indicó que su hermano llegó corriendo a la puerta de la casa y se desvaneció en la vereda. "Estuvieron con él hasta su último aliento", dijo mientras el agresor "se va como si nada, caminando como si no hubiera matado una persona".

Intensa búsqueda del asesino a través de los videos

Consultado acerca de si el agresor era conocido o mantenían conflictos previos con su hermano, Luca afirmó "está descartado, es totalmente desconocido". Mientras tanto, la causa quedó a cargo del fiscal Andrés Azar quien solicitó el relevamiento de cámaras en el sector del barrio Islas Malvinas.

Para Luca, el hombre actuó con conocimiento: "Fue muy rápido, si se quisiera defender el asesino podría haberlo asustado con un cuchillo o cortarlo, y en vez de discutir o irse a las manos le asestó una única puñalada en el corazón". En este sentido apuntó: "Esta persona sabe utilizar el cuchillo, sabía lo que estaba haciendo, mi hermano se fue corriendo a su casa para decir que lo habían apuñalado, estaba sufriendo antes de morir, y esta persona se llevó el puñal".

En cuanto al examen forense, indicó que este lunes en la Fiscalía le explicaron que Nicolás murió porque "se desangró por dentro y el corazón dejó de bombear".

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En tanto, uno de los videos registró el momento donde el atacante se habría retirado caminando por calle Antártida Argentina. "El móvil de la Policía pasa al lado de esta persona y después a los minutos vuelve al sector donde falleció mi hermano, ellos dicen que llamaron la ambulancia y a los minutos falleció", describió Nicolás.

"No digo que fue negligencia, no se iba a salvar, con lo que me dijo el abogado, la puñalada fue a morir, mi hermano lo único que pudo hacer fue llegar hasta su casa y desvanecerse, estaba en la vereda", agregó sobre la secuencia que está en plena investigación.

Asesino caminando despues de apuñalar a un hombre

Dolor en el motocross de Neuquén

Tras conocerse la dolorosa noticia, la organización Motocross Club Neuquén de la cual Nicolás formaba parte siendo jefe de banderillos, lanzó un sentido mensaje de dolor y despedida. El presidente del club, Miguel "Colo" Matthews, confirmó a LM Neuquén que Cifuentes se destacada: "era una excelente persona criada en Neuquén, estamos esperando más información porque era muy querido en el ambiente".

"Dejó una huella imborrable en nuestro club", expresaron en una publicación de Facebook y recalcaron que "Nico fue mucho más que parte de nuestro equipo: fue un amigo, una persona generosa, apasionada y fundamental en el crecimiento de esta gran familia del motocross" y agregaron: "su predisposición, su alegría y su amor por el club permanecerán por siempre en cada rincón de La Barda, en cada carrera y en cada recuerdo compartido.