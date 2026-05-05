Homicidio racista en la meseta en Neuquén: se entregó el principal sospechoso

Se presentó en fiscalía, acompañado por su abogado. Estaba identificado por una cámara de seguridad y era buscado por el homicidio de Sebastián Duarte Vargas

El hombre señalado como presunto autor del crimen de Sebastián Duarte Vargas , ocurrido el sábado en el sector conocido como El Choconcito , se entregó este lunes pasado el mediodía en las instalaciones del Ministerio Público Fiscal de Neuquén . El sospechoso se presentó acompañado por su abogado defensor y quedó detenido por disposición del fiscal Andrés Azar.

El acusado era buscado desde el fin de semana, luego de haber sido identificado por una cámara de seguridad que registró parte de la secuencia del ataque. De acuerdo con la investigación, el hombre caminaba por el lugar cuando comenzó a insultar de manera xenófoba a un grupo de personas de la comunidad paraguaya que se encontraba en una vivienda, tras finalizar una jornada laboral.

Según explicó el comisario Sergio Llaytuqueo, antes de entregarse se realizaron allanamientos en domicilios de familiares, pero el sospechoso no fue encontrado. En paralelo, vecinos del sector atacaron su vivienda: "No la prendieron fuego, pero la rompieron”, señaló.

La agresión y el ataque fatal

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 del sábado en la zona de la meseta neuquina. De acuerdo con los testimonios reunidos hasta el momento, el detonante de la agresión habría sido la nacionalidad de las personas que estaban en el domicilio. El sospechoso les habría realizado comentarios sobre su origen y les habría dicho frases como “volvete a tu país”.

SFP Ciudad Judicial Sebastián Fariña Petersen

En ese contexto, el dueño de la vivienda salió primero y recibió un golpe de puño. Luego intervino Sebastián Duarte Vargas, de 34 años, quien vivía en Cipolletti y se encontraba en el lugar. Según la reconstrucción policial, cuando intentó interceder fue apuñalado en la zona abdominal.

El agresor se retiró caminando del lugar. Los presentes no advirtieron de inmediato la gravedad de la lesión, característica que el comisario vinculó con la dinámica de las heridas de arma blanca, por la cercanía entre víctima y atacante y por la ausencia de un estruendo como ocurre con un arma de fuego.

Duarte Vargas fue trasladado al Hospital Castro Rendón, donde murió cerca de las 23:30. La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por una hemorragia masiva provocada por una lesión que afectó la aorta abdominal.

Se entregó el sospechoso del crimen de la meseta de neuquén

Cómo sigue la causa

Tras la entrega del sospechoso, el fiscal Andrés Azar dispuso que permanezca detenido en una comisaría hasta la audiencia de formulación de cargos. En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal deberá definir la calificación legal provisoria y exponer los elementos reunidos en la investigación.

Llaytuqueo indicó que en la audiencia se analizarán los riesgos procesales. Si bien el acusado se presentó por sus propios medios ante la fiscalía, los investigadores tendrán en cuenta que no lo hizo en una primera instancia, cuando ya estaba siendo buscado por la Policía.

“Estimo que la fiscalía va a pedir prisión preventiva y se va a fijar un plazo para continuar la investigación”, señaló el comisario. Entre las medidas pendientes figuran nuevas entrevistas, pericias de ADN y otros estudios vinculados con la secuencia del ataque.

Por el momento, los investigadores descartan la participación de otra persona. Según la hipótesis principal, el sospechoso actuó solo.