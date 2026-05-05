Alerta por lluvias y clima inestable en Neuquén: qué zonas estarán más afectadas

El SMN emitió alertas por lluvias en el interior de la provincia. Se esperan días inestables, viento y un marcado descenso de temperatura.

El clima en Neuquén comenzó la semana con un escenario cambiante, marcado por la inestabilidad y la presencia de lluvias en distintos puntos del territorio. El pronóstico anticipa jornadas con variaciones de temperatura y nubosidad persistente.

Según los reportes más recientes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las condiciones meteorológicas estarán dominadas por el ingreso de un sistema frontal que genera precipitaciones en toda la provincia.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta que abarca sectores del interior neuquino, lo que refuerza la previsión de una semana con fenómenos que podrían presentarse con distinta intensidad según la región.

Mientras tanto, en las zonas más pobladas como el Alto Valle, el tiempo se mantiene relativamente estable, aunque con cielos mayormente nublados y lluvias constantes.

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Alerta por lluvias en el interior de la provincia

El SMN estableció una alerta amarilla por lluvias que alcanza principalmente a la zona cordillerana y áreas del centro de Neuquén. Allí se esperan precipitaciones persistentes, con períodos de mayor intensidad que podrían generar acumulaciones importantes en lapsos cortos.

Estas condiciones responden al ingreso de aire húmedo desde el Pacífico. En algunos sectores, la lluvia podría presentarse en forma de chaparrones intensos.

La zona más afectada por este fenómeno es la zona de Los Lagos -comprendido por el sur de Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, entre otros- donde se anunció una alerta naranja, es decir, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm pudiendo ser superados de forma puntual. Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

Alerta por lluvia Neuquén

Frente a este panorama, las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en desplazamientos hacia zonas turísticas o de montaña.

Cómo estará el clima en Neuquén capital y el Alto Valle

En la ciudad de Neuquén y localidades cercanas, el panorama será menos severo en comparación con el interior, aunque igualmente inestable. Se prevén jornadas con cielo mayormente nublado y temperaturas templadas durante el día.

Las máximas se ubicarán en torno a los 18 o 19 grados, mientras que las mínimas descenderán hacia valores cercanos a los 7 u 8 grados, especialmente durante la madrugada.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Si bien no alcanzará niveles extremos en esta región, se esperan ráfagas moderadas que podrían intensificarse hacia mitad de semana.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad es baja en el Alto Valle, aunque no se descartan algunas precipitaciones aisladas en determinados momentos.

AIC pronóstico Neuquén 05-05

Centro y norte neuquino: alerta por viento y lluvias aisladas

En las regiones del centro y norte de la provincia, el clima estará marcado por una combinación de lluvias intermitentes y fuertes ráfagas de viento.

Las precipitaciones serán menos intensas que en la cordillera, pero igualmente podrían presentarse en forma de chaparrones durante distintos momentos del día.

El viento, en tanto, será uno de los principales protagonistas. Se esperan velocidades sostenidas que podrían oscilar entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que superarían los 90 km/h en sectores puntuales.

Alerta por viento Neuquén Alerta por viento emitida por el SMN.

Estas condiciones pueden generar dificultades en rutas abiertas y zonas rurales, por lo que se recomienda circular con precaución.