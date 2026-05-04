El mediático Dante Gebel busca desembarcar con su proyecto político en Neuquén

Ya cuenta con algunos dirigentes de la provincia que comenzaron a trabajar para su posible candidatura a presidente.

Dante Gebel , reconocido comunicador cuyo nombre, en el último tiempo, estuvo asociado a una eventual candidatura a presidente en la Argentina, ya cuenta con algunos dirigentes políticos en Neuquén que trabajan sobre un posible armado electoral, con la mira puesta en 2027.

La noticia, que reveló la periodista Nieves Villanueva , indica que Gebel no sólo estaría conformando equipos en esta provincia sino también en diferentes jurisdicciones de la Patagonia.

A nivel nacional, es Yamil Santoro , dirigente liberal, abogado y director de la Fundación Apolo , el principal referente de este proyecto político que podría llevar a Gebel a presentarse en las elecciones del año que viene.

La figura del mediático trascendió su rol dentro de los medios en el último tiempo, donde incluso las consultoras de opinión lo midieron junto a otras figuras presidenciables como la del propio Javier Milei, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, o Mauricio Macri.

¿Qué neuquinos están con Gebel?

Según indicó Villanueva, en Neuquén estarían trabajando para Gebel el ex funcionario municipal en la época de Horacio “Pechi” Quiroga, Juan Monteiro.

Este dirigente, que también fue candidato a intendente en 2019, forma parte de un equipo que cuenta también con Juan Ríos, referente local y presidente del partido Encuentro Republicano Federal (ERF) —la estructura política que el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto tiene en la provincia del Neuquén.

Todo bajo el ala de una especie de coordinador regional para la Patagonia, que es Gustavo Ventura, un fueguino, que se define como “emprendedor” y que integra un partido político denominado “Arraigo y Renovación”.

Juan Monteiro 02.jpg Ezequiel López

El pastor que quiere ser presidente

Dante Gebel es actualmente conductor de televisión, conferencista e influencer argentino radicado en Estados Unidos, conocido por su estilo carismático.

Tiempo atrás, él mismo se autodefinió como pastor evangélico pero hoy prefiere que le digan "comunicador". Lo cierto es que conduce programas de entrevistas en televisión y redes sociales, destacado por su capacidad de conectar con grandes audiencias.

En el país del norte se consolidó como una figura de gran influencia, con un estadio propio en California donde realiza sus conferencias, con gran convocatoria.

Ahí, realiza charlas de motivación y liderazgo, con mucho de shows y que mezclan humor y mensajes de fe. Y en el último tiempo se enfocó más en su perfil de comunicador y conductor.

A finales de 2025 y principios de este año, surgieron especulaciones sobre su posible interés en la política argentina, incluyendo menciones a una eventual postulación presidencial, lo que generó un debate sobre su perfil.