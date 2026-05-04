Viajes cortos y gastos cuidados, los números del turismo en el finde largo: ¿Qué pasó en Neuquén y Río Negro?

El relevamiento de CAME marcó una desaceleración en el cuarto fin de semana largo del año. Viajó más de un millón de turistas.

El fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó una señal de cautela para el turismo interno . Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.066.464 turistas se movilizaron por el país y generaron un impacto económico directo de $235.008 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.

El dato mostró una caída del 8% en la cantidad de viajeros frente al mismo feriado de 2025. La comparación, de todos modos, tiene un matiz: el año pasado el descanso tuvo cuatro días, mientras que este año fue de tres. Si se toma como referencia 2023, cuando el feriado también tuvo tres días, la cantidad de turistas creció 16%.

El gasto promedio diario por turista fue de $110.181, con una baja real del 1,6% interanual. La estadía promedio se ubicó en dos noches, un 25,9% menos que en 2025. En términos reales, el gasto total fue 32,9% inferior al registrado el año pasado, un indicador que reflejó viajes más breves, decisiones de último momento y consumos más concentrados en rubros básicos.

Un fin de semana con viajes más cortos

La principal característica del feriado fue la segmentación de la demanda. El movimiento no se distribuyó de manera uniforme en el país, sino que se concentró en destinos con eventos específicos, atractivos consolidados o propuestas diferenciales.

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Los destinos tradicionales sostuvieron parte del flujo, aunque con niveles más moderados que en otros fines de semana largos. CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron capacidad de atracción por infraestructura, conectividad y diversidad de oferta.

También tuvieron buen desempeño los destinos que contaron con eventos de convocatoria nacional. Goya, en Corrientes, se destacó por la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, en Córdoba, por el Desafío del Río Pinto; Concordia, en Entre Ríos, por el TC2000; y Yerba Buena, en Tucumán, por una ocupación que llegó al 96%, el indicador puntual más alto del relevamiento.

A su vez, destinos intermedios ganaron lugar por agendas locales, ferias, propuestas gastronómicas y actividades culturales. San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero, en la provincia de Buenos Aires, y Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo, en Córdoba, fueron parte de ese grupo.

CABA, Córdoba y Mendoza, entre los principales polos

La Ciudad de Buenos Aires recibió más de 100.000 visitantes nacionales e internacionales, con una ocupación hotelera promedio del 67% y un impacto económico estimado en $28.000 millones. La agenda combinó espectáculos, la Feria Internacional del Libro, actividades familiares, propuestas gastronómicas y circuitos turísticos urbanos.

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Córdoba tuvo un desempeño moderadamente positivo, con una ocupación hotelera de entre el 58% y el 68%, aunque con picos más altos en sus principales destinos. Villa Carlos Paz se ubicó entre el 70% y el 78%, Calamuchita entre el 68% y el 75%, y Traslasierra entre el 60% y el 70%. El impacto económico provincial fue estimado entre $48.000 y $60.000 millones.

En Mendoza, la ocupación rondó el 65%, con la llegada de 54.033 turistas y un impacto económico estimado en $12.392 millones. La Maratón Internacional de Mendoza, con más de 11.000 corredores, fue uno de los principales motores del movimiento en la capital y alrededores.

Santa Fe también registró actividad sostenida, con un movimiento económico superior a los $17.900 millones, un gasto promedio diario por turista de $173.190 y la llegada de 86.390 visitantes entre turistas con pernocte y excursionistas.

Eventos, billeteras virtuales y promociones

El informe de CAME marcó que los eventos deportivos, gastronómicos, religiosos y culturales fueron el principal motor del fin de semana. En varios destinos, la ocupación mejoró cuando hubo una actividad puntual capaz de movilizar visitantes.

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Otro elemento destacado fue el uso de billeteras virtuales y pagos con QR. Con los bancos cerrados durante el feriado, las aplicaciones de pago se consolidaron como herramienta central para consumos en gastronomía, ferias y comercios pequeños. También incidieron las promociones bancarias, reintegros y cuotas sin interés en alojamiento, combustible y gastronomía.

Aerolíneas Argentinas transportó más de 158.000 pasajeros en cuatro días, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90% en vuelos de cabotaje. Los mayores flujos se concentraron entre jueves y viernes. Mendoza, Córdoba, Puerto Iguazú, Bariloche y Salta estuvieron entre los destinos más elegidos.

Neuquén sostuvo movimiento por cercanía y eventos

En Neuquén, el movimiento estuvo impulsado por escapadas de cercanía y turismo regional, con fuerte presencia de visitantes del Alto Valle y provincias vecinas. Uno de los puntos más destacados fue Villa Pehuenia-Moquehue, que alcanzó altos niveles de ocupación por la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, que celebró su 20° edición.

fiesta del chef patagonico

La región cordillerana también concentró parte de la actividad. San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Junín de los Andes recibieron turistas atraídos por circuitos de lagos, montaña y naturaleza. El eje de los Siete Lagos volvió a funcionar como uno de los corredores centrales para el movimiento turístico provincial.

Neuquén capital sostuvo actividad con propuestas urbanas, recorridos guiados gratuitos, paseos por la ribera del río Limay, ferias, actividades culturales y circuitos históricos. También se destacó el corredor del Alto Neuquén, con propuestas vinculadas al turismo rural, la identidad local, la naturaleza y la gastronomía.

Río Negro, con Bariloche como principal referencia

En Río Negro, el movimiento fue moderado y estuvo marcado por escapadas de cercanía. San Carlos de Bariloche volvió a concentrar buena parte del flujo turístico, apoyado en sus paisajes de lagos y montaña, las excursiones en el Parque Nacional Nahuel Huapi y una agenda cultural que acompañó el fin de semana.

En la región andina también se registró actividad en El Bolsón y Dina Huapi, con propuestas vinculadas a la naturaleza, el trekking y la producción regional. En el Alto Valle, Cipolletti y General Roca ofrecieron ferias, eventos recreativos y actividades culturales, con un perfil de turismo interno y regional.

pampa linda bariloche

En la costa atlántica, Las Grutas y Playas Doradas mantuvieron actividad, aunque con menor intensidad por la temporada media. Las caminatas costeras, la gastronomía y las actividades al aire libre formaron parte de la oferta del fin de semana.

La Patagonia mira al invierno

El informe también dejó una señal para la próxima temporada. En la previa del invierno, Bariloche prevé un incremento cercano al 15% en la llegada de turistas brasileños, un dato que refuerza el peso del mercado internacional en los destinos de nieve.

Para la región patagónica, el fin de semana mostró un comportamiento mixto: circulación sostenida en destinos consolidados, mayor peso de visitantes regionales, estadías breves y una demanda más selectiva. En ese escenario, los eventos, las promociones y la conectividad aparecen como factores centrales para sostener el movimiento turístico fuera de la temporada alta.

En lo que va del año, los cuatro fines de semana largos movilizaron a 7.940.720 turistas en todo el país, con un gasto acumulado de $2,28 billones. Frente al mismo período de 2025, la cantidad de turistas creció 8,1%, aunque el último feriado dejó una señal clara: se viaja, pero con más prudencia en la duración de las estadías y en el nivel de consumo.