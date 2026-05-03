Dolli Irigoyen y una conexión con el piñón que se selló en la Fiesta Nacional del Chef Patagónico

Desde hace dos décadas que integra el fruto de la araucaria en sus recetas, reconocidas en toda América Latina. En esta vigésima edición, reafirmó su amor por Villa Pehuenia.

Hay un pedacito del corazón de Dolli Irigoyen que se quedó para siempre en Villa Pehuenia . Por eso, imprime la identidad de ese rincón de la cordillera neuquina en sus recetas, que recorren el mundo a través de sus viajes, sus libros y sus programas de cocina. Así, y en su rol de madrina de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico , se ocupa de dar a conocer la riqueza gastronómica de la región en otras geografías.

Dolli fue una de las pioneras del festival gastronómico que hoy se vive como una fiesta de convocatoria masiva. “Vine hace 19 años a una de las primeras ediciones que organizaba Sebastián Mazzuchelli en la biblioteca“ , contó sobre las inicios del evento, que se parecían más a una reunión de amigos cocineros que a una fiesta popular.

Con el paso de los años, la reconocida cocinera intensificó su vínculo con el encuentro. Lo visitaba cada año y terminó por convertirse en la madrina de una propuesta que todavía se vive con el espíritu de una reunión de amigos, pero transformado en una fecha destacada para el calendario turístico de la provincia de Neuquén.

"En 20 años lo que vengo viendo es algo extraordinario", dijo sobre el crecimiento del evento. "Cada intendente fue apoyando esta locura de hacer una fiesta en Villa Pehuenia y fue creciendo cada año, mejorando, con más puestos de comida, con los fuegos afuera, con más cocineros dando clases, todos por supuesto utilizando el piñón en sus recetas", afirmó en una entrevista con LM Neuquén.

Dia 2 Entrevista Dolli Yrigoyen

Aunque aseguró que "la Patagonia es la marca más fuerte que hay en el exterior" y que representa pero también excede la cocina neuquina, aclaró que ella busca valorizar el aporte que hace la provincia a un sello de exportación. "Yo siempre nombro lo que tengo en mi corazón, Villa Pehuenia", señaló.

Dolli Irigoyen y su vínculo con los ingredientes de la Patagonia

Para Dolli, la joya de la gastronomía de Villa Pehuenia es el piñón. “Yo lo veo como un carbohidrato que no tiene un sabor muy fuerte, pero que tiene una historia como alimento de las comunidades que habitaban este lugar“, dijo durante su visita a la vigésima edición de la Fiesta Nacional del Chef. Mientras el sol caía sobre el predio ferial, hizo foco en una gran auracaria que coronaba el evento,

Desde hace casi dos décadas que usa piñones en su preparaciones. Y aunque prefiere las recetas más simples que desnuden el valor de su simpleza, reconoce que el fruto del pehuén se convirtió también en un ingrediente versátil que se usa en forma de harinaa, para pastas y otras preparaciones.

En esta edición de la Fiesta Nacional del Chef, durante su clase magistral, también propuso una pasta de piñones con aceite de oliva y aceite verde para acompañar mozzarella fresca, caponatta de verduras y migas crocantes con ajo y hierbas. Demostró así la versatilidad de un fruto de oirgen noble y sabor neutro, que acompaña recetas dulces y saladas como un sello sutil de la neuquinidad.

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"Lo que más se disfruta es ver la araucaria, ver la caída de los piñones a la tierra, ver a la gente piñonando, que eso me parece lo mejor", aseguró sobre un árbol, su fruto y una cultura alimenticia que identifican la raíz más pura de la identidad regional.

Sin embargo, la cocinera asegura que no se puede reducir la identidad gastronómica de una región tan amplia como la Patagonia a un sólo ingrediente. El territorio, enorme y diverso, propone un abanico de sabores, con frutas y carnes propias de la zona que se nutren de técnicas culinarias diversas para dar un resultado inherente al terruño.

"Desde Tierra del Fuego, donde tenés la centolla, la merluza negra, pasás por los langostinos de Puerto Madryn, los hongos de toda la región, en todas las los pinares, la diversidad de hongos que hay, el cordero patagónico, el chivo neuquino y los vinos de Neuquén que son extraordinarios. Te estoy dando algunos de los ejemplos en que cada región no se puede definir", aseguró.

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Un encuentro lleno de amistad

Dolli es madrina y también testigo del crecimiento de Villa Pehuenia - Moquehue como capital y punto de referencia de la gastronomía en Neuquén y la Patagonia. En esta vigésima edición, le sorprende el crecimiento: "Cada año hay novedades de que la feria está más grande, de que hay más productores, que el patio de comidas tiene muchísimas más propuestas", dijo.

Sin embargo, en cada evento, incluso estos que reúnen más de cinco mil visitantes en cada jornada, Dolli renueva el espíritu de esos encuentros en la biblioteca. Por eso, aseguró que lo mejor de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico va más allá de los sabores y las técnicas culinarias.

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"Es una gran oportunidad de juntarnos porque a veces los cocineros no tenemos tiempo de compartir, pero en esta fiesta nos reencontramos todos los años los cocineros patagónicos, los cocineros que vienen de otras regiones, de Mendoza, de Buenos Aires como yo, es una gran oportunidad de interrelacionarnos, de aprender, de ver qué está cocinando cada uno, así que es maravilloso", cerró.