"Adoctrinamiento en escuelas": la ley que busca limitar contenidos y sancionar docentes

Es impulsado por la diputada de Cumplir, Brenda Buchiniz. La Legislatura de Neuquén avanza con el tratamiento y la polémica no demoró en instalarse.

"Memoria: 50 pañuelos a 50 años del golpe de Estado", acto organizado por el CPE de Neuquén, el 25 de marzo de este año.﻿

La Legislatura de Neuquén retomó la semana pasada el debate de un proyecto de ley para que en las instituciones educativas de la provincia “se garantice la educación libre de toda forma de adoctrinamiento político, partidario o ideológico ”.

La iniciativa, promovida por la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir), busca “garantizar la libertad de pensamiento y la neutralidad ideológica al interior del sistema educativo público y privado de toda la provincia”. Además, propone crear un “canal confidencial de denuncia” y “un régimen de sanciones que abarcan desde el apercibimiento, hasta la suspensión sin goce de haberes hasta 30 días y el cese o exoneración en casos de falta muy grave comprobada”, para docentes y directivos , que violen la eventual norma.

El proyecto de Buchiniz define al adoctrinamiento como “toda acción o práctica sistemática que, aprovechando la autoridad docente o la estructura institucional, procura inducir a los estudiantes a adoptar una visión política, ideológica o moral determinada, sin permitir el debate plural ni la reflexión crítica”.

En esa línea, se propone ordenarle al Consejo Provincial de Educación (CPE), que los contenidos curriculares deberán basarse en “criterios científicos, pedagógicos y humanistas, excluyendo cualquier sesgo partidario o ideológico”. También propone la “neutralidad del Estado en materia ideológica”.

El tema fue discutido en el marco de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo es obtener el dictamen que habilite su tratamiento en el recinto.

Un proyecto en línea con Nación

Buchiniz presentó el proyecto en noviembre del año pasado, en coincidencia con el anuncio del Ministerio de Capital Humano de la Nación de la creación de una línea 0800 para recibir denuncias de “adoctrinamiento político partidario ”, en instituciones educativas del país, luego de una serie de polémicas acontecidas en escuelas bonaerenses.

pettovello2.jpg Sandra Pettovello, titular del Ministerio de Capital Humano.

Entre los episodios que cuestionaron las actuales autoridades nacionales figuran los tratamientos que se realizaron a temas vinculados a los Derechos Humanos, en especial a los referidos a la última dictadura militar.

Buchiniz –autora también de una iniciativa para poner cámaras en las escuelas para, dijo, prevenir episodios de violencia- no parece tener un camino fácil, por ahora, para conseguir apoyo entre sus colegas legisladores. En la reunión de la comisión de Educación del jueves, su proyecto fue cuestionado por Francisco Lepore (Avanzar), Carina Riccomini (Juntos) y Julieta Ocampos (FIT-U) y considerado “válido” por Mónica Guanque (Democracia Neuquén), aunque con observaciones.

¿La ESI, en la mira?

La discusión de la libertad de cátedra y las denuncias de “adoctrinamiento” formuladas desde el oficialismo nacional no son nuevos. De hecho, La Libertad Avanza, incluso, venía cuestionando a la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas por considerar, entre otras objeciones, la “ideología de género” que considera reprochables según su perspectiva.

Si la comisión de Educación opera, tal como lo viene haciendo con el proyecto para colocar cámaras en las escuelas, debería convocar a representantes del ministerio de Educación o del CPE, sindicatos docentes, etcétera, para que expresen sus opiniones.

Es significativo el momento en el que este tema es puesto de relieve, a la luz de lo que sucede en materia educativa, en el cual el gobierno nacional hizo un fuerte ajuste en las transferencias a las provincias y se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento a las universidades nacionales.

image Javier Milei, en el informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados de la Nación. Archivo LMN.

Tampoco es menos significativo el enfrentamiento del presidente Javier Milei con los sectores que cuestionan su administración (y la de algunos de sus funcionarios acusados de corrupción) como opositores o periodistas en los que abundan mensajes de violencia, odio e intolerancia, todos aspectos que el proyecto de Buchiniz, supuestamente, buscaría desalentar en el ámbito educativo.