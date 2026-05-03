Pronóstico en Neuquén: el mejor domingo para los amantes del "team invierno"

Rige el alerta amarilla por vientos en varias zonas de la provincia pero en toda la Confluencia llegó el frío con todo. Más detalles para la jornada.

El domingo amaneció helado en Neuquén . Con apenas 0°C al rayar al amanecer y el cielo completamente tapado, la jornada arrancó con todo el peso de un otoño casi invierno. Parece que es la jornada ideal, para las buenas noticias de los amantes del "team invierno" dce la región.

En forma paralela, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional confirmaron una alerta amarilla por vientos intensos vigente en toda la provincia, con ráfagas que irán creciendo a lo largo del día hasta superar los 74 km/h durante la noche.

La mañana transcurrirá mayormente nublada, con 3°C, vientos del noroeste de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que ya alcanzan los 59 km/h. Sin probabilidad de lluvia, pero con un frío que se siente en los huesos.

Clima - Gente - dia frio (12).jpg El clima de frío extremo no se va fácil en Neuquén. Claudio Espinoza

La tarde traerá algo de alivio aunque ni tanto. La temperatura subirá hasta los 18°C, aunque el viento se intensificará con rachas de hasta 69 km/h desde el oeste.

Pronóstico en Neuquén: a prepararse para la noche

Para el anochecer, el panorama se agrava. El termómetro volverá a caer hasta los 6°C, el viento soplará sostenido a 47 km/h y las ráfagas podrán llegar a 74 km/h en una noche cubierta y ventosa, sin tregua.

Para los amantes del team invierno, este domingo es, sencillamente, un regalo. Mate caliente, frazada, una buena película y el sonido del viento golpeando las ventanas: la combinación perfecta para quedarse adentro y disfrutar del frío sin culpa. Neuquén ofrece hoy ese clima de postal invernal que algunos esperan todo el año.

El lunes, en el arranque de la semana, no traerá demasiado respiro. El día comenzará cubierto con una máxima de 21°C y vientos del oeste a 29 km/h con ráfagas de 58 km/h. La noche volverá a ser muy fría, con apenas 4°C, vientos del suroeste a 48 km/h y presión atmosférica en ascenso hasta 1010 hPa.

Tiempo domingo 3 de mayo de 2026

De cara al resto de la semana, el tiempo no cambiará demasiado. Martes y miércoles mantendrán máximas de entre 17 y 19°C con mínimas de 10°C. Hacia el fin de semana el frío se acentuará: el viernes y el sábado las máximas no superarán los 12°C, con mínimas de 8°C. El índice ultravioleta se mantiene en cero para este domingo, reflejo de un cielo que no dejará pasar el sol en todo el día.

Alerta amarilla por vientos: las zonas

Ante la alerta amarilla vigente en toda la provincia, las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir, asegurar objetos en exteriores y evitar actividades al aire libre durante los picos de viento nocturnos.}

El organismo nacional emitió una alerta amarilla para gran parte del territorio neuquino, afectará el Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal, Sur de Minas y Los Lagos.

Señalaron que "en el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 90 kilómetros por hora".