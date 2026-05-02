Rige una alerta amarilla por viento en la provincia: cómo estará el tiempo en Neuquén

Para este domingo se prevé que gran parte del territorio neuquino esté bajo alerta. Así seguirá el tiempo en la capital provincial.

Tras el frío de este sábado, para el primer domingo de mayo se espera una jornada ventosa en Neuquén , mientras que para la región centro, sur y oeste de la provincia regirá una alerta amarilla por viento .

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipó para la capital provincial una madrugada con bajas temperaturas, con 5 grados y viento leve del noroeste. Por la mañana estará prácticamente helado, con una temperatura de un grado, viento leve del noroeste y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. El viento irá en aumento, para la tarde se espera que sople de leve a moderado con ráfagas de casi 70 kilómetros por hora. En tanto que, la temperatura alcanzará los 18 grados de máxima. Hacia la noche seguirá el cielo mayormente nublado con una temperatura de 15 grados, viento de hasta 41 kilómetros por hora con ráfagas de 50 kilómetros por hora.

El organismo nacional emitió una alerta amarilla para gran parte del territorio neuquino, afectará el Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal, Sur de Minas y Los Lagos.

Señalaron que "en el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 90 kilómetros por hora".

Recomendaciones por la alerta amarilla por viento:

Evitá salir. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. Cerrá y alejate de puertas y ventanas. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Tené precaución al conducir.

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Pronóstico para los próximos días

Según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), se registrará un ascenso de la temperatura durante el domingo y lunes con períodos de viento por el ingreso de un frente frío con lluvias y nevadas en cordillera. Pronosticó tiempo inestable en los valles, meseta y la costa. Desde el organismo interjurisdiccional anticiparon días invernales a partir del martes con probables lluvias dispersas en toda la región.

Anticiparon que este domingo la mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. El viento será el protagonista de la jornada con ráfagas de hasta 74 kilómetros por hora. Para el lunes el cielo estará entre cubierto y mayormente cubierto. La mínima será de 4 grados y la máxima de 21. Soplará viento muy fuerte con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora.

SFP Viento temporal (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

De acuerdo al SMN, está previsto para el lunes una pequeña disminución de la intensidad del viento. Por la madrugada estará parcialmente nublado con viento de 32 a 41 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Disminuirá un poco y retomará con la misma intensidad en horas de la tarde. La mínima será de 10 grados y la máxima de 18 grados.