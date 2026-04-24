Se esperan fuertes vientos que alcanzarán los 100 km/h: alerta amarilla del SMN

Se advirtió que las fuertes ráfagas impactarán con intensidad en las próximas horas. A qué zonas afectará.

A poco más de un mes del inicio del otoño, la inestabilidad climática sigue siendo una constante en varias regiones del país, donde se anticipan la presencia de fenómenos con un fuerte impacto en las próximas horas. Además, se registrará un marcado descenso de la temperatura .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este viernes 24 de abril por vientos intensos en distintas zonas, donde se prevén ráfagas de gran magnitud y posibles complicaciones en la visibilidad.

El organismo indicó que las condiciones podrían generar situaciones de riesgo, especialmente en áreas abiertas o elevadas, por lo que se recomienda adoptar medidas preventivas y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Alerta amarilla por fuertes vientos: a qué sectores alcanzará

Según precisó el SMN, para este viernes está vigente una alerta de nivel amarillo, donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas durante toda la jornada.

Además, el SMN no descarta la reducción de la visibilidad por la presencia de polvo en suspensión, una situación que puede dificultar la circulación y aumentar el riesgo en rutas.

"El área será afectada por vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente", indicaron. En algunos sectores podrían alcanzar los 100 km/h.

La advertencia alcanza a casi la totalidad del territorio de Santa Cruz y a la zona sur de la provincia de Chubut.

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Ante la vigencia de la alerta, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre en momentos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.

Viento fuerte y frío bajo cero: así estará el tiempo durante el finde en Neuquén

Neuquén se prepara para un fin de semana con viento y temperaturas bajo cero. Este viernes comenzarán las ráfagas, mientras que el sábado se intensificarán y el domingo se espera frío extremo.

Según los datos brindados por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para este viernes 24 de abril, se espera una jornada con cielo cubierto durante el día, alcanzando una temperatura máxima de 19 °C con vientos del sudoeste a 34 km/h y ráfagas de 39 km/h.

En tanto, para la noche el cielo se presentará mayormente cubierto con una mínima que descenderá a los 2 °C y vientos de 24 km/h acompañados de ráfagas de 38 km/h provenientes de la misma dirección.

Clima - Gente - dia frio (12).jpg El clima de frío extremo no se va fácil en Neuquén. Claudio Espinoza

El sábado 25 de abril comenzará con cielo mayormente despejado y una temperatura máxima de 18 °C bajo vientos del sudoeste a 32 km/h con ráfagas de 38 km/h, tornándose a condiciones de cielo despejado y ventoso por la noche con una mínima de 3 °C y vientos que se intensificarán hasta los 52 km/h con ráfagas de 71 km/h desde el sudoeste.

Para el domingo 26 de abril se prevé un día mayormente despejado con una máxima de 14 °C y vientos del sudoeste a 30 km/h con ráfagas de 19 km/h. La sorpresa llegará por la noche, cuando llegará cielo mayormente cubierta con una temperatura mínima de -2 °C y vientos del sudeste a 24 km/h con ráfagas de igual intensidad.