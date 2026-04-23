Tras la operación, Charly García sigue internado: cuál es su estado

El ícono del rock nacional fue sometido a una nefrectomía parcial en una clínica porteña. Desde su entorno llevaron tranquilidad y desmintieron versiones sobre complicaciones.

En las últimas horas se conoció que Charly García fue sometido a una nefrectomía parcial, una intervención quirúrgica en la que se extirpa una parte del riñón. El procedimiento se realizó en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde el artista permanece internado y en recuperación.

La noticia fue difundida el miércoles 22 de abril por Ángel de Brito, aunque la cirugía había tenido lugar el día anterior. Según el parte oficial difundido por su entorno, se trató de una intervención programada que se desarrolló sin inconvenientes.

Desde el círculo cercano del músico indicaron que la operación “se realizó según lo previsto” y que actualmente se encuentra “bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento”.

Además, se precisó que durante las primeras horas posteriores a la intervención, Charly atravesó una noche estable y bajo sedación, en el marco de los cuidados habituales para este tipo de procedimientos.

Charly García (1)

Desmienten versiones sobre diálisis

Tras la difusión de la noticia, circularon versiones que señalaban que el artista habría requerido diálisis para asistir el funcionamiento de sus órganos. Sin embargo, estas afirmaciones fueron descartadas de manera categórica por su entorno.

“Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento”, aclararon en el comunicado.

Agradecimiento a los seguidores

El mensaje también incluyó un agradecimiento al público por las muestras de apoyo recibidas. “Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”, expresaron.

El estado de salud del músico continúa siendo monitoreado, aunque el hecho de que se tratara de una cirugía programada permite un seguimiento controlado de su evolución.