Viaje, alojamiento y comida gratis para estudiar en Italia: quiénes pueden postularse

La convocatoria pone especial foco en países como Argentina. Cuáles son los requisitos que se deben cumplir.

La beca en Italia combina formación académica con experiencia directa en empresas del país.

Poder viajar al exterior para estudiar es el sueño de muchos jóvenes, hoy existe una posibilidad de hacerlo realidad. Una escuela de negocios del norte de Italia abrió la convocatoria para un programa de formación gerencial con beca total .

La propuesta combina capacitación académica, vínculo con empresas y una experiencia directa en el sistema productivo europeo.

Se trata de una iniciativa que cubre todos los gastos durante cinco meses y que apunta a formar perfiles capaces de impulsar productos italianos en mercados internacionales .

El programa tiene cupos limitados y ya cuenta con fechas definidas para su próxima edición, está orientado a jóvenes profesionales descendientes de italianos. Ofrecen viaje, alojamiento y comida gratis.

La propuesta se centra en un curso de Export Management y desarrollo emprendedor. Durante la cursada, los participantes acceden a contenidos vinculados a comercio exterior, estrategias empresariales y posicionamiento de marcas.

italia El programa permite estudiar en Italia con todos los gastos cubiertos durante cinco meses

El objetivo es claro: formar profesionales que puedan trabajar en la expansión del “Made in Italy” en distintos mercados. Para eso, el programa combina clases teóricas con instancias prácticas en contacto con empresas.

Además del aprendizaje técnico, el esquema incluye una dimensión cultural. Los participantes tienen la posibilidad de reconectar con la historia de sus antepasados mientras se integran al entorno italiano.

Qué incluye la beca y cómo funciona

Uno de los aspectos más destacados del programa es que ofrece cobertura completa de gastos. Los seleccionados no deben pagar matrícula ni costos asociados a la formación.

El beneficio incluye:

Pasajes internacionales

Alojamiento

Comidas durante toda la estadía

La duración del programa es de cinco meses, con inicio el 4 de noviembre de 2026 y finalización el 20 de marzo de 2027. Este esquema permite que los estudiantes se concentren exclusivamente en la formación, sin necesidad de asumir gastos durante su estadía en Italia.

Requisitos para postularse y cupos disponibles

El programa está dirigido a jóvenes descendientes de italianos que residan fuera de Europa. La convocatoria pone especial foco en países como Argentina.

Las tres condiciones principales:

Tener entre 23 y 35 años

Contar con buen nivel de inglés, ya que las clases se dictan en ese idioma

Acreditar ascendencia italiana

El cupo es limitado: solo 20 vacantes para todo el mundo. Esto convierte al programa en una oportunidad altamente competitiva.

El plazo para presentar la solicitud cierra el 31 de mayo, por lo que se recomienda iniciar el proceso con anticipación para reunir la documentación requerida.

Formación y contactos en el mercado europeo

El programa no se limita al aula. Incluye una fuerte articulación con el sector empresarial, lo que permite a los participantes generar vínculos laborales concretos durante su estadía.

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Esta integración facilita la creación de redes de contacto que pueden ser clave para el desarrollo profesional posterior. Los egresados regresan a sus países con formación académica y con una red de relaciones en el ámbito empresarial europeo.

El modelo apunta a consolidar un puente entre Italia y las comunidades descendientes en el exterior, promoviendo tanto la capacitación como el intercambio económico y cultural.

Con un cupo reducido y cobertura total, la beca se presenta como una opción concreta para quienes buscan una experiencia internacional vinculada al mundo de los negocios y la gestión.