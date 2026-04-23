Grave choque frontal de trenes en Dinamarca: casi la mitad de los pasajeros heridos, varios en estado crítico

El impacto ocurrió en una vía única al norte de Copenhague. Viajaban 38 personas y se investiga una posible falla operativa en la señalización.

El choque frontal entre dos trenes se produjo en el norte de Dinamarca, a unos 40 kilómetros de Copenhague.

Un choque frontal entre dos trenes dejó 17 personas heridas este jueves por la mañana en el norte de Dinamarca , a unos 40 kilómetros de Copenhague. Según confirmaron las autoridades sanitarias, cinco de ellas presentan lesiones de gravedad. Las víctimas fueron trasladadas a distintos centros de salud de la región, mientras que los casos más comprometidos fueron derivados al Rigshospitalet.

De acuerdo con datos policiales proporcionados en una rueda de prensa este jueves, en las dos formaciones, que colisionaron en un tramo ferroviario entre Hillerød y Kagerup, viajaban 38 personas .

“Hemos contado con recursos suficientes para atender al número de heridos. Hemos puesto en marcha el helicóptero de rescate de las Fuerzas Armadas danesas para trasladarlos al Rigshospitalet, que es el hospital que recibe al mayor número de heridos”, señaló el jefe del servicio de urgencias, Anders Heimdal , quien precisó que la cantidad de personas en estado crítico se incrementó con el correr de las horas.

Al mismo tiempo, aclaró que “la situación es dinámica”, por lo que las cifras podrían variar.

Cómo fue la colisión de los trenes en Dinamarca

El aviso a los servicios de emergencia se registró a las 6.30, hora local, según indicó el portavoz Tim Simonsen. “Se trata de una colisión frontal y hay heridos entre los pasajeros”, afirmó.

El hecho fue catalogado como “un grave accidente” en un comunicado oficial, que también detalló una importante movilización policial y sanitaria.

Dinamarca tren 2 Una de las principales hipótesis sobre el choque de trenes en Dinamarca apunta a un error operativo en una vía de sentido único.

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron daños severos en las locomotoras. La zona fue rápidamente acordonada para facilitar las tareas de asistencia y permitir el trabajo de los peritos.

Desde el municipio de Gribskov, la alcaldesa Trine Egetved confirmó que algunos de los lesionados fueron trasladados en helicóptero. Además, indicó que la línea es utilizada de forma habitual por residentes, trabajadores y estudiantes.

Qué se investiga sobre el sistema ferroviario tras el choque

Una de las principales hipótesis apunta a un error operativo en una vía de sentido único. El especialista Kristian Madsen, de la Asociación Danesa de Ingenieros (IDA), explicó a medios daneses que uno de los trenes habría ignorado una señal de detención.

“Esto significa que todos los pasajeros de los trenes que circulan en direcciones opuestas deben subir a bordo en las estaciones”, detalló.

Y agregó: “Lo que ocurrió aquí es que uno de los trenes pasó una estación con señal de stop y salió a un tramo de vía antes de que el otro tren entrara en la estación. De repente, hay dos trenes en el mismo tramo, y eso no está permitido”.

Dinamarca tren 45 Tras el choque entre los trenes en Dinamarca se dispuso un operativo para asistir a los heridos.

Preben S. Pedersen, presidente de la Asociación Danesa de Ferrocarriles, explicó que en ese sector ferroviario no existe un sistema automático de control basado en radio y que la operación depende exclusivamente de la actuación del maquinista y del correcto funcionamiento de las señales.

“En esta línea no hay ningún sistema de seguridad, como sí lo hay en muchas otras líneas locales”, indicó al sitio web BT.

También deslizó que “eso podría haber evitado el accidente porque los sistemas de seguridad garantizan que los trenes frenen si están a punto de chocar de frente”.

La investigación quedó a cargo de la policía y de la Junta de Investigación de Accidentes, que analizarán las condiciones en las que se produjo el choque.