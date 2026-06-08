El posteo de Eriksen tras desmayarse otra vez jugando para Dinamarca

Christian Eriksen volvió a preocupar a sus compañeros, rivales y a todo el mundo del futbol. Su segundo desmayo vistiendo la camiseta de Dinamarca en cuestión unos pocos años generó estupor. Fue en el amistoso que su selección disputó ante Ucrania el último domingo.

Este lunes, el volante ofensivo realizó un posteo en sus redes sociales en el que aclaró algunas dudas y se mostró afortunado luego de lo sucedido.

"Quiero hacerle saber a todos que estoy bien y que estoy en casa con mi familia. Como probablemente puedan imaginar, recibir una descarga de mi ICD ha tenido un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero tranquilizar a todos asegurando que esta fue una situación diferente a la que ocurrió en 2021", comenzó diciendo Eriksen.

"Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado. Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y del equipo médico en el campo, también estoy increíblemente agradecido con los doctores que han cuidado de mí y de mi corazón a lo largo de los años", agregó aliviado.

"Gracias a su experiencia, mi ICD hizo exactamente aquello para lo que fue diseñado: protegerme cuando lo necesitaba. Por ahora, mi enfoque está en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos", finalizó.

Embed El jugador danés Christian Eriksen sufre un nuevo desvanecimiento sobre el césped tras llevarse la mano al pecho durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania.



La Federación Danesa (DBU) confirma que el centrocampista recuperó la lucidez con rapidez gracias a que su… pic.twitter.com/184OsU8uGm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 7, 2026

Qué pasó el domingo

Eriksen protagonizó un momento de enorme preocupación durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, cuando se desplomó sobre el terreno de juego en medio del encuentro y obligó a la suspensión inmediata del partido. El episodio ocurrió cuando transcurrían 65 minutos del encuentro disputado en Odense.

Según los primeros reportes, Eriksen se tomó el pecho antes de caer al césped, lo que generó una rápida intervención de los servicios médicos. Sus compañeros formaron un círculo alrededor del jugador mientras recibía asistencia y posteriormente fue retirado en ambulancia. La Federación Danesa de Fútbol informó que el mediocampista se encontraba consciente y estable dentro de las circunstancias.

El antecedente

Las imágenes generaron un fuerte impacto en el mundo del fútbol debido a que el episodio recordó inevitablemente lo ocurrido durante la Eurocopa 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia. En aquella ocasión, el futbolista fue reanimado en el campo de juego, posteriormente recibió un desfibrilador implantable y logró regresar a la actividad profesional meses después.

El amistoso fue cancelado de manera definitiva tras la evacuación del jugador. Dinamarca ganaba 2-1 al momento de la suspensión gracias a los goles de Patrick Dorgu y Joakim Mæhle. Mientras tanto, las autoridades médicas continúan evaluando el estado de salud del futbolista, una de las principales figuras de la selección danesa y actual integrante del VfL Wolfsburg.

La noticia generó mensajes de apoyo de clubes, jugadores y aficionados de todo el mundo, que siguieron con atención las actualizaciones sobre el estado del futbolista de 34 años. Por el momento, la Federación Danesa no brindó detalles adicionales sobre el diagnóstico, aunque confirmó que Eriksen permanece bajo observación médica.