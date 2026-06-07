Susto total: Christian Eriksen se volvió a desplomar en pleno partido a cinco años del paro cardíaco

El hecho tuvo lugar en el minuto 63 del encuentro en el que Dinamarca le ganaba por 2-1 a Ucrania.

Dinamarca vivió momentos de enorme preocupación durante el amistoso frente a Ucrania luego de que Christian Eriksen se desplomara sobre el césped en pleno segundo tiempo. El episodio ocurrió cerca del minuto 63 y generó una inmediata reacción de compañeros, rivales y miembros de los cuerpos técnicos, que solicitaron asistencia médica de urgencia.

La escena paralizó el encuentro y despertó la angustia de miles de hinchas dentro y fuera del estadio, especialmente por el antecedente que marcó la carrera del volante creativo durante la Eurocopa 2021 . El mediocampista cayó al suelo de manera repentina cuando el partido se encontraba en desarrollo normal.

Rápidamente, los jugadores rodearon la zona mientras ingresaban los servicios médicos para asistirlo. El silencio se apoderó de las tribunas y la preocupación fue creciendo con el correr de los minutos . Las imágenes recordaron inevitablemente aquel dramático episodio sufrido por el hombre de Wolfsburgo en el torneo continental disputado cinco años atrás, cuando padeció un paro cardíaco durante un encuentro frente a Finlandia y tuvo que ser reanimado en el campo de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigasTopFutbol/status/2063685581205319785&partner=&hide_thread=false CHRISTIAN ERIKSEN CAYÓ DESPLOMADO EN LA CANCHA



EL ÁRBITRO FINALIZÓ EL PARTIDO ENTRE DINAMARCA Y UCRANIA pic.twitter.com/Ya89EEWxM8 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 7, 2026

La tensión fue máxima mientras los médicos trabajaban junto al futbolista. Durante varios minutos, el resultado del amistoso pasó completamente a segundo plano y toda la atención estuvo centrada en el estado de salud del jugador danés. Compañeros de ambos seleccionados permanecieron atentos a cada movimiento del personal sanitario, mientras las autoridades analizaban los pasos a seguir ante una situación que había conmocionado a todos los presentes.

Finalmente, Eriksen recibió atención médica y fue retirado del terreno de juego para continuar con los controles correspondientes. Poco después comenzaron a llegar noticias alentadoras desde el estadio: distintos medios y miembros de la organización informaron que el futbolista se encontraba consciente mientras era asistido por los médicos. De hecho, el propio ex Inter pudo irse a píe rumbo a la ambulancia.

Ante el impacto emocional generado por la situación, las autoridades decidieron dar por finalizado el encuentro antes de tiempo. El árbitro, junto con los responsables de ambas selecciones, consideró que no existían las condiciones anímicas necesarias para continuar disputando un amistoso preparatorio para el Mundial 2026. La medida fue aceptada sin objeciones por los dos equipos, que entendieron que la prioridad absoluta era el bienestar del jugador.

Cuál fue el episodio cardíaco que afectó a Eriksen en la Eurocopa 2021

La noticia recorrió rápidamente el mundo y volvió a poner el foco sobre la historia reciente del surgido en Ajax. Desde aquel episodio cardíaco sufrido en 2021, protagonizó una de las recuperaciones más admiradas del deporte profesional. Tras atravesar un largo proceso médico, con la implantación de un marcapasos incluido, regresó a la actividad de alto rendimiento, volvió a competir en las principales ligas europeas y recuperó un lugar destacado en la selección de Dinamarca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2063684755422319036&partner=&hide_thread=false Christian Eriksen se descompensó y cayó al piso durante el amistoso de Dinamarca.



Que no sea nada. pic.twitter.com/JdNLgPsT3f — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 7, 2026

Hasta el momento, las informaciones difundidas desde el entorno del combinado nacional llevaron tranquilidad respecto de su estado general. Aunque todavía se esperan estudios complementarios para determinar con precisión qué provocó el episodio, las primeras versiones coinciden en que el futbolista permaneció consciente tras recibir asistencia.