El tremendo elogio de Lionel Scaloni a un debutante tras el triunfo de la Selección Argentina: "Tiene potrero"

El DT se sorprendió por el desparpajo de uno de los chicos que tuvo la oportunidad de hacer su presentación ante Honduras.

La victoria de la Selección Argentina ante Honduras en uno de los últimos amistosos antes del Mundial 2026 dejó varias conclusiones positivas para Lionel Scaloni . Más allá del resultado, el entrenador aprovechó el encuentro para darles minutos a jóvenes que vienen siendo observados desde hace tiempo por el cuerpo técnico. Entre ellos apareció Tomás Aranda, una de las grandes promesas de Boca, que tuvo su esperado debut con la camiseta albiceleste y recibió una catarata de elogios por parte del DT campeón del mundo.

Tras el partido, el DT se mostró conforme con el rendimiento de los futbolistas que hicieron su estreno en la Mayor. “De los chicos que entraron, todos nos generan enorme ilusión ”, afirmó el entrenador en conferencia de prensa. Además, explicó que el seguimiento sobre varios de ellos no es reciente: “Tanto Beltrán como Freitas y Aranda son chicos que venimos siguiendo de hace tiempo ”.

El entrenador también destacó el compromiso que mostraron durante los entrenamientos previos al amistoso. “Han estado entrenando con nosotros. Freitas un poco menos, pero nos ha encantado su manera de contagiar y de entrenarse”, señaló. Luego, agregó una frase que refleja la confianza que existe en el predio de Ezeiza respecto de esta nueva camada de futbolistas: “Nos pueden aportar cosas en un futuro”.

Sin embargo, cuando le preguntaron específicamente por el pibe del Xeneize, el pujatense no ocultó su entusiasmo. “Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota”, resumió, en una definición que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

Pero la conferencia todavía guardaba una anécdota que terminó robándose buena parte de la atención. Entre risas, el estratega campeón del mundo reveló que tuvo que hacerle un pequeño reproche al purrete segundos antes de que ingresara al campo de juego. Lejos de mostrarse nervioso por el debut, el volante creativo esperaba su turno con una tranquilidad llamativa.

El gesto de Aranda que derivó en un divertido reto de Lionel Scaloni

“Entró masticando chicle como si estuviera en su casa”, contó Scaloni, provocando las carcajadas de los presentes. Según relató, inmediatamente le llamó la atención y le dijo: “Sacate el chicle”. El detalle sorprendió a varios, aunque el propio DT aclaró que se trata de una costumbre habitual del jugador. “Entrena comiendo chicle”, explicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2063641135780614325&partner=&hide_thread=false “Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota… No sé si lo vieron, entró masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije: ‘SACÁTELO’.



Porque entrena comiendo chicle, está tan tranquilo, se siente tan bien…”.



Lionel Scaloni. pic.twitter.com/dOpiJEPMKb — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 7, 2026

Lejos de interpretarlo como algo negativo, el técnico entendió esa actitud como una muestra de confianza. “Está tan tranquilo, se siente tan bien, que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo ”, sentenció. Con apenas unos minutos en cancha, Aranda ya consiguió algo que no es sencillo: captar la atención del hombre que engendró la mejor selección de la historia.