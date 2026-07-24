Empezó el plan "renovación": el emotivo video de AFA para convencer a Lionel Scaloni

Una publicación realizada por el Chiqui Tapia recopiló todos los logros del entrenador al mando de la Selección Argentina.

El dolor por la derrota en la final del Mundial 2026 ante España aumentó cuando Lionel Scaloni , entrenador de la Selección Argentina , puso en duda su continuidad. El cerebro de "la Scaloneta" tiene contrato con AFA hasta diciembre de 2026, fecha donde él mismo dijo que necesita parar a pensar.

La intención del Chiqui Tapia , los jugadores y los fanáticos argentinos es que el oriundo de Pujato continúe al frente del combinado nacional y por eso ya arrancó el "plan renovación", para convencerlo de continuar hasta el Mundial 2030.

Como si las oleada de hincha frente a su casa en Pujato no fueran suficiente, Tapia publicó un emocionante video en su cuenta de Instagram donde a través de un relato muestra todos los logros de Scaloni al frente de la Albiceleste.

"Si alguien te hubiera dicho en 2018 que un tal Scaloni nos iba a dar la mejor Selección Argentina de la historia, ¿le hubieras creído? Que bancar a muerte a un DT interino era el primer paso para alcanzar la gloria eterna, ¿qué hubieras pensado?", comienza el video.

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"Con una mano en el corazón, si alguien te hubiera asegurado que íbamos a ver a Messi sonreír otra vez después de aquella final del 2014 con 70 de 93 partidos ganados. Que todo iba a empezar con un 'Maracanazo', para después poner de rodillas a los europeos. Que íbamos a salir campeones del mundo ese mismo año con la unión de los argentinos como nunca se vio en las calles. Y que seríamos bicampeones de América, con chicos que luchaban por cumplirle el sueño a su ídolo de chicos. ¿Lo hubiera soñado?", continúa.

"Si hace tan sólo un mes te hubieran jurado que íbamos a remontar partidos en el Mundial como en el potrero. Que un Messi con 39 años haría un hat trick en el partido inaugural. Que dejábamos afuera a los ingleses, siendo otra vez finalistas del mundo. ¿Cómo te hubieras sentido? Seguramente orgulloso, como te sentís ahora. De un equipo que hizo ordinario lo extraordinario", expuso sobre la última Copa del Mundo.

"¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir? Porque la historia siempre la escribe Argentina. Esta camiseta cuenta con vos. Porque si logramos todo esto, imaginate juntos lo que podemos seguir logrando", cerró el video con un relato esperanzador, donde se ve la última frase con una imagen de Lionel Scaloni cantando junto a los hinchas argentinos en el recibimiento para celebrar el subcampeonato en Ezeiza.

¿Qué dijo Lionel Scaloni tras regresar a su ciudad natal?

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, desde la puerta de su casa en Pujato, volvió a salir a recibir a los hinchas que van en busca de una foto o autógrafo a lo cual expresó: "Es una caricia al alma para el plantel que intentó hacer lo mejor posible y que la gente está contenta nos llena de orgullo".

Además, Scaloni, con respecto a su cronograma en sus vacaciones, confirmó que se quedará seguirá más tiempo en la localidad que se encuentra en Santa Fe: “No me vuelvo a España mañana, me quedo unos días más, pero va a ser duro, pero no pasa nada, lo disfruto”.

También agradeció el apoyo de su pueblo en cada partido del seleccionado nacional: “porque soy de acá sé que la gente de acá lo sufrió y lo disfrutó cada a cada encuentro y les agradezco”.

Nuevamente, el técnico del conjunto “Albiceleste” reiteró su gratitud hacia el afecto de la gente: “Es muy emocionante todo, les agradezco por venir”, también recibió lo mismo de parte de la prensa por la paciencia, a lo que señaló: “Yo si estaría del otro lado haría lo mismo, me pongo en la piel de la gente y no me queda otra que devolver el cariño de esta manera”.

Cuando finalizaban las preguntas, evitó volver a responder sobre su continuidad y finalmente ingresó a su hogar en Pujato.