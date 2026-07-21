Scaloni habló en la puerta del predio de AFA: "No puedo creer que me pregunten eso"

El entrenador de la selección, que viene de ser segundo en el Mundial 2026, dejó más suspenso respecto a su situación.

Lionel Scaloni atendió a la prensa por primera vez desde su arribo al país, luego de llegar el lunes junto a su cuerpo técnico y un grupo de jugadores de la Selección argentina. Tras la caída en la final del Mundial 2026 el domingo pasado, el técnico frenó en su auto particular a la salida del predio de AFA en Ezeiza, que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi.

"Después de un torneo así es normal que uno se replantee cosas. Hasta diciembre estamos acá. Lo más importante es que la gente entendió que dimos todo y que la Selección es lo que importa", comenzó diciendo el santafesino.

En cuanto a los rumores sobre presuntos problemas internos y discusiones, Scaloni fue contundente: "No leo redes y no tengo idea de lo que se dice sobre esos temas. No puedo creer que me pregunten si hay o hubo conflictos en el grupo".

Consultado también por la arenga del capitán Lionel Messi en la puerta del vestuario —que generó diversas especulaciones por las expresiones de los jugadores—, el técnico se limitó a responder: "No sé nada de eso".

Otra de las cuestiones que surgieron fue la bandera sobre las Islas Malvinas. Al respecto, Scaloni dijo: "No sé, no tengo conocimiento. No nos dijeron nada, no sé si en un futuro".

"No puedo creer lo que me está preguntando"



La reacción de Lionel Scaloni cuando le consultaron por "conflictos internos" de la Selección Argentina. pic.twitter.com/rh65gvwjEG — Corta (@somoscorta) July 21, 2026

Más allá de las polémicas, el director técnico más ganador en la historia de la Selección argentina puso el foco en el compromiso del plantel: "Lo más importante es que los chicos se han brindado al máximo y dieron una muestra de carácter. Ojalá que el día de mañana, el que tenga que venir a la Selección dé el máximo".

También destacó la conexión del equipo: "Lo que ha dejado este grupo es algo muy lindo para la gente. Este es un lugar soñado. Ni en mi mejor sueño hubiese pensado estar acá. La Selección es lo máximo para cualquier futbolista".

Sobre el recibimiento de los hinchas, reconoció: "Fue impresionante, muy lindo. Está bien que se festeje, aunque cuesta digerir que no ganamos. También nos viene bien saber que en la derrota somos nobles y se pueden sacar cosas positivas".

En cuanto a su futuro, Scaloni evitó pronunciarse, aunque luego de la final del Mundial había manifestado su intención de "cortar" al vencer su contrato. Por ahora, dirigirá en las dos ventanas internacionales que restan antes de que finalice el año, y recién entonces tomará una decisión.

Scaloni asumió como entrenador de la Albiceleste a mediados de 2018, tras la frustrante participación con Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia. Desde entonces, encabezó un proceso que derivó en la conquista de cuatro títulos: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.