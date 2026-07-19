Scaloni separó a jugadores que estaban discutiendo y dijo "tenemos que ser grandes en la derrota"

El sueño del bicampeonato de la selección se esfumó en los pies de España, que con un gol en el segundo tiempo extra le arrebató a Argentina la gloria máxima en el Mundial 2026 . Pero apenas sonó el pitido final, Lionel Scaloni no se escondió. Con la entereza que lo caracteriza, el técnico campeón del mundo en Qatar 2022 salió a dar la cara y a poner en valor el esfuerzo de un equipo que cayó de pie.

"Le digo al país que dimos todo. No alcanzó, y duele, pero esto es fútbol: se pierde, se sufre y después hay que ponerse de pie otra vez" , comenzó declarando el nacido en Pujato.

El DT no evitó reconocer el impacto de la derrota, especialmente por el contexto: una final mundialista, con toda una nación expectante. Sin embargo, rápidamente puso el foco en el recorrido del equipo, que llegó a la definición tras eliminar a Inglaterra en una semifinal inolvidable, y cerró su participación como el segundo mejor del planeta.

El mensaje del entrenador tuvo un eco inmediato en las redes sociales, donde miles de hinchas le respondieron con apoyo y agradecimiento. Porque más allá del resultado, Scaloni supo transmitir esa enseñanza que trasciende los títulos: perder también es parte de la grandeza.

Además, el técnico soltó: "Tristeza pero sabiendo que hemos dejado todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos, que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final".

Más allá del resultado, Scaloni también le dejó un mensaje a la gente. "Agradecer a la gente, a los jugadores, y al país decirle que dimos todo. Es un gran ejemplo para nuestra gente, para nuestro país, hay que levantarse otra vez", declaró.

"Yo me acuerdo de los segundos porque cuesta un montón llegar hasta acá. Creo que hay que darle una validez enorme. Obvio que nos gustaría haber ganado, pero agradecimiento es la única palabra que tengo, y tristeza, lógico. Pero cuando dejas todo, es muy difícil reprochar algo".

"AGRADECIMIENTO ETERNO A ESTOS CHICOS QUE NOS HAN DADO OTRA FINAL DEL MUNDO"



Lionel Scaloni, tras la derrota de Argentina ante España. pic.twitter.com/U70HIAnf2F — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Scaloni separó a los jugadores

Cuando se desató el festejo de España, apenas terminada la final, hubo cruces entre jugadores argentinos y españoles. El técnico argentino separó a quien estaban discutiendo y después declaró: "Han sido mejores, es verdad, (por España) pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos (los jugadores). Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos todo lo que hicimos para llegar hasta acá".