Mapa de la inseguridad en Neuquén: el ranking de los delitos que más cometen los neuquinos

Son datos del informe del Sistema Nacional de Información Criminal, donde se expuso cuáles son los principales problemas de inseguridad denunciados en 2025.

La reciente publicación del informe del Sistema Nacional de Información Criminal expuso cuáles son los principales problemas de inseguridad denunciados en el país durante el 2025 y la cantidad de delitos que suceden en cada provincia. El documento refleja los hechos delictivos procesados en la provincia del Neuquén con alarmantes números en los delitos contra la propiedad, la integridad sexual, homicidios dolosos y víctimas de lesiones , que exponen el nivel de violencia de los neuquinos en la actualidad.

El registro detalla los 66 tipos de hechos delictivos reportados durante el 2025, que conforman un total de 1.954.024 denuncias a nivel nacional. El análisis integral de las denuncias expone que el 48,8% fueron delitos contra la propiedad con 369 mil robos y 308 mil hurtos, mientras que el 18,4% pertenecen a delitos contra las personas que en su mayoría suceden en accidentes de tránsito, homicidios dolosos y ,en menor medida, homicidios culposos.

El tercer delito más denunciado, con 13,9%, engloba los crímenes de contrabando, delitos contra la seguridad pública y aquellos relacionados contra la administración pública. Los delitos contra la libertad configuran el 12,1% de las denuncias, de las cuales la mayoría son por amenazas. El 5,1% restante pertenece a infracciones a la ley de estupefacientes, con el alarmante dato que el 71% son por tenencia simple.

El informe expone cifras preocupantes en los delitos contra la integridad sexual con el 1,7% de las denuncias. Los números reflejan un incremento sostenido desde el 2016 con 13.113 víctimas hasta el 2025 con 36.342 víctimas de ataques sexuales en todo el país. Los números pertenecen a denuncias por abuso sexual con acceso carnal, tentativa de abuso, abuso sexual agravado y ciberdelitos vinculados a menores de edad.

La víctima del robo del Ford Fiesta hizo la denuncia en la Comisaría Primera.

Aumento de abusos sexuales

El documento detalla que en la provincia de Neuquén fueron denunciados 214 ataques sexuales durante el 2024, una cifra que fue superada en el 2025 con 291 denuncias por violaciones y otros delitos contra la integridad sexual. Un número ampliamente superado por la provincia vecina de Río Negro con 597 denuncias en el 2024 y 581 durante el 2025.

El aumento de la violencia sexual se sustenta en las cifras de denuncias por violación con acceso carnal en el territorio argentino, que detalla que hubo 3,787 víctimas en el 2016, aumentó a 5.799 en el 2020 y durante el 2025 se radicaron un total de 6.409 denuncias.

La provincia de Neuquén no es ajena a estos números ya que hubo 68 denuncias de violaciones con acceso carnal en el 2024, una cifra superada en el 2025 con 76 denuncias de ataques sexuales con acceso carnal.

Omar Novoa

En ese sentido, las denuncias por abuso sexual simple a nivel nacional alcanzaron la cifra de 20.274 en 2024 y 21.384 en 2025. A nivel local, Neuquén registró un total de 149 víctimas de abuso sexual simple en el 2024 y 171 durante el 2025.

Las denuncias de abuso sexual agravado también forman parte del informe. Se trata de los ataques sexuales perpetuados por familiares directos como sucede en los casos agravados por el vínculo, aquellos cometidos por dos o más personas, cuando se utiliza un arma que pone en riesgo a la víctima, en los casos que la víctima es menor de edad y aquellos donde se aprovechan de su condición de guarda, cuando se le confía el cuidado de niños, niñas y adolescentes a otra persona y en esa situación ocurre el abuso.

La provincia de Neuquén tuvo 4 denuncias por abuso sexual agravado durante el 2024 y 3 presentaciones formales ante la justicia en el 2025.

La incorporación de la tecnología y el uso de las redes sociales a edades cada vez más tempranas, generaron un incremento de los ciberdelitos sexuales con 1380 denuncias radicadas en 2023, 848 en 2024 y 1476 durante el 2025 a nivel nacional. Las cifras locales exponen que Neuquén tuvo 9 víctimas de ciberdelitos sexuales en el 2024 y 9 denuncias en el 2025.

Muertes violentas

La violencia de los crímenes reflejados en el informe se sustentan con las 1805 víctimas de homicidios dolosos a nivel nacional en el 2024 y 1676 víctimas en el 2025. Localmente, Neuquén tuvo 30 víctimas de homicidios dolosos en el 2024 y aumentó a 40 durante el 2025. Cifras similares a las de la provincia vecina de Río Negro con 35 víctimas en 2024 y 25 en el 2025.

La sección de análisis de muertes violentas también contempla las víctimas de accidentes viales, una cifra que aumentó exponencialmente desde el 2016 hasta la actualidad con 3583 víctimas durante el 2025.

A nivel provincial, Neuquén tuvo 62 víctimas de accidentes de tránsito en el 2024 y 48 murieron en siniestros viales durante el 2025. Son cifras parecidas a las de la provincia vecina de Río Negro, que sumó 65 víctimas de choques en el 2024 y 63 el año pasado.

Omar Novoa

Robos, el delito que más se denuncia

La mayor cantidad de las denuncias pertenecen a delitos contra la propiedad, que representa el 48,8% de las denuncias por robo y hurto. Durante el 2025 hubo 360.946 robos, de los cuales 8,293 fueron agravados por lesiones o con víctimas fatales a nivel nacional.

A nivel provincial, Neuquén tuvo 10.491 denuncias por robo durante el 2024 y 7.462 robos en el 2025, lo que refleja una leve disminución de los hechos de inseguridad. Además, se registraron 308.523 hurtos en el país en el 2025, de los cuales 4.623 hechos tuvieron lugar en la provincia de Neuquén. Una cifra similar surge del análisis de hurtos en Río Negro con un total de 5.215 denuncias por hurto.

Finalmente, las denuncias por infracciones a la Ley 23.737 de Estupefacientes representa el 5,1% de la totalidad de hechos que conforman el mapa delictivo. El número de denuncias en el 2025 fue de 99.806, de las cuales el 71,8% pertenecen a delitos por tenencia de drogas y otras sustancias ilícitas.

Esta cifra surge de 1007 casos de siembra y producción, 15.664 denuncias por comercialización y 26.491 casos de tenencia simple. Además, el informe refleja un aumento considerable de las denuncias durante los meses de abril y mayo, considerados los meses de floración del cultivo e inicio de la cosecha. Sin embargo, la cantidad de denuncias por tenencia simple apunta al último eslabón de la cadena de comercialización de drogas, probablemente personas que compran para su consumo personal.