Otra domiciliaria que causó bronca: Claudia Silva esperará el juicio en su casa por matar a Elizabeth Martínez

La decisión se adoptó esta semana a pesar de la opinión contraria de la fiscalía y la querella. Familiares de víctimas de siniestros mostraron su enojo.

La mujer de Centenario , que enfrenta dos procesos penales por siniestros, cumplía prisión preventiva desde el año pasado por un pedido conjunto del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la parte querellante. La medida cautelar fue confirmada en varias audiencias realizadas en 2025 y el presente año.

Sin embargo, un tratamiento médico que involucró a la mujer, donde fue operada, impulsó a la defensa a realizar otro requerimiento para que se le otorgue la prisión domiciliaria.

La solicitud del abogado particular de la mujer fue analizada el miércoles pasado ante el juez de garantías Raúl Aufranc y desde la parte acusadora mostraron su total rechazo al otorgamiento de la domiciliaria.

“La prisión preventiva ya fue confirmada por distintas instancias de revisión e impugnación y se rechazaron los diversos pedidos de prisión domiciliaria”, remarcó la fiscal del caso Guadalupe Inaudi. “El riesgo de fuga y de entorpecimiento se encuentran firmes”, puntualizó, y destacó que de acuerdo a un informe elaborado ayer (por el martes pasado) por el Cuerpo Médico Forense, “no hay condición que sea incompatible con su permanencia en una unidad de detención” tras la operación, ya que el tratamiento que debe seguir implica “curaciones de heridas quirúrgicas, antibióticos y analgésicos”.

Más allá de estos argumentos, Aufranc mostró sus coincidencias con el defensor y señaló que “creo que hay una merma de los riesgos procesales de entorpecimiento y fuga”. En ese marco, le otorgó la prisión domiciliaria.

"La confianza en la Justicia se debilita"

Lo resuelto por el juez neuquino no cayó nada bien en los familiares de Elizabeth Martínez, la vecina que murió tras ser chocada por Silva en la Ruta 7, en Centenario.

La joven imputada por atropellar y matar a Elizabeth Martínez cayó con su pareja en un control de alcoholemia.

A la par del malestar de los allegados a Martínez, grupo de familiares de víctimas como Estrellas de Centenario hizo público su repudio a la resolución judicial. “Este caso trascendió porque hubo pruebas, videos y hechos que evidenciaron una conducta temeraria y un total desprecio por la propia vida y por las de los demás. Sin embargo, el dolor, la bronca y la impotencia crecen cada vez que las decisiones judiciales parecen alejarse del verdadero sentido de la justicia”, señalaron en su espacio en la red social Facebook.

Y agregaron: “No se trata de venganza. Se trata de responsabilidad, de respeto por la víctima, por su familia y por una sociedad que merece sentirse protegida. Cuando quienes representan un peligro para los demás reciben beneficios que la ciudadanía no logra comprender, la confianza en la Justicia se debilita”.

Un inminente juicio oral

El proceso contra Silva se encuentra en una etapa de definiciones y en agosto se realizará el juicio en su contra. La mujer fue imputada por provocar la muerte de Martínez al embestirla con su auto el 1 de agosto del año pasado. Según la investigación, ese día conducía un Volkswagen Vento por la Ruta 7 en sentido Norte, sin estar habilitada para manejar y a una velocidad superior a la permitida. Alrededor de las 8 de la mañana, cruzó un semáforo en rojo, y a pesar del tránsito intenso en la zona y del riesgo evidente para terceros, continuó su marcha por el carril izquierdo y embistió a la víctima, quien circulaba en una moto tras dejar a su hijo en la escuela. El impacto provocó la muerte inmediata de Martínez por politraumatismos.