Volvían de una excursión y su micro sufrió un terrible vuelco: murieron 20 estudiantes de primaria y un adulto

En el accidente, provocado por el choque con una roca, se registraron además decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad.

El micro accidentado transportaba estudiantes de una escuela primaria de la capital de Uganda.

Al menos 20 estudiantes de una escuela primaria y un adulto murieron este viernes en Uganda , luego de que el chofer del micro escolar en el que volvían de una excursión perdiera el control del vehículo, lo que provocó que se despistara, impactara contra una gran piedra y volcara .

El hecho ocurrió en el distrito de Kapchorwa, en la región este del país africano, y dejó un saldo de múltiples heridos , entre los cuales se encuentran tres adultos y varios menores de edad, que tuvieron que ser hospitalizados.

Según se informó oficialmente, la totalidad de los sobrevivientes fueron derivados de urgencia hacia el Centro de Salud IV de Kaserem, al Hospital General de Kapchorwa y al Hospital Regional de Referencia de Mbale.

Los reportes emitidos por las autoridades sanitarias de estos centros de salud indicaron que al menos nueve de los chicos rescatados permanecen internados en estado crítico.

La unidad accidentada es un autobús Isuzu, con patente UA 108BQ, de la escuela primaria King David Junior School, un colegio ubicado en el barrio de Ndejje, en el distrito de Makindye de la ciudad capital de Kampala.

La Policía local constató que el vehículo quedó completamente destruido sobre la banquina, con los asientos expuestos a la intemperie debido al desprendimiento del techo y las pertenencias de las víctimas esparcidas sobre el asfalto.

El rescate de los estudiantes y la hipótesis de la Policía

El siniestro vial se localizó con precisión en la aldea de Chekwatit, dentro de la parroquia de Kimawa y el subcondado de Kawowo. Al registrarse el impacto, los vecinos de esta zona rural actuaron de inmediato como los primeros equipos de asistencia y socorrieron a los chicos atrapados entre los fierros del micro para facilitar su traslado.

Respecto a cómo se desencadenó el hecho en la ruta, la Policía de Uganda remarcó en un comunicado oficial que "las investigaciones preliminares indican que el autobús escolar había llevado a los alumnos en una excursión educativa a las cataratas de Sipi, en el distrito de Kapchorwa” y que “al regresar de la excursión, el conductor perdió el control del vehículo”, causando inicialmente el choque con una “gran piedra al borde de la vía” y, por último, el fatal vuelco.

These were the learners of king David junior school having a nice moment in kapchorwa with their teachers before the accident happened later evening. pic.twitter.com/8862OScnt1 — mbale's finest (@mbales_finest) July 17, 2026

Asimismo, el texto policial brindó precisiones sobre el destino de las víctimas y aclaró que "los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue de Kapchorwa para su identificación y la realización de las autopsias”.

“La policía continúa investigando la causa exacta del accidente. Se proporcionarán más actualizaciones a medida que se disponga de más información", aclaró la fuerza.

Finalmente, las autoridades que firmaron del reporte expresaron "sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, a la dirección del colegio King David Junior y a todos los afectados por este trágico suceso". Al mismo tiempo, desearon “una pronta y completa recuperación a los heridos".

El fundador de la escuela, entre las víctimas

El ministro de Gobierno Local, Balaam Barugahara Ateenyi, aportó más precisiones sobre la persona adulta fallecida a través de una publicación en la red social X, donde manifestó que se trata del "fundador y director" de la escuela, "el Sr. Tadeo Ssekade".

"Han partido para estar con el Señor. Extendemos nuestras más profundas condolencias a sus familias, seres queridos y a toda la comunidad de King David", agregó el funcionario.

Together with Hon. Simon Mulongo, I visited the King David children who were involved in the tragic accident in Kapchorwa.



We found 9 children in critical condition at Mbale Regional Referral Hospital, 16 children receiving treatment at Kaserem Health Centre, 3 children at… pic.twitter.com/hHv266onTb — Barugahara Balaam Ateenyi. (@BalaamBarugahar) July 16, 2026

Por su parte, según anunció el ministro de Educación y Deportes, John Chrysostom Muyingo, el Gobierno suspendió todos los viajes escolares y giras educativas por el país.

Los registros oficiales de transporte público revelan que este tipo de siniestros viales son recurrentes en esta zona de África Oriental, donde habitualmente se asocian a deficiencias en el mantenimiento mecánico de las unidades, excesos de velocidad y el mal estado de conservación de las rutas.

A principios de este mismo mes, una colisión similar entre un ómnibus y un camión de carga en un sector despoblado del norte del país provocó la muerte de 14 personas.