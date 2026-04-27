Un micro escolar con 40 pasajeros quedó fuera de control y los alumnos evitaron una tragedia

Un grupo de adolescentes reaccionó ante el desmayo de la conductora, detuvo el vehículo y asistió a la mujer hasta la llegada de ayuda en Mississippi.

Un micro escolar con 40 pasajeros quedó sin control y los estudiantes evitaron una tragedia.

Un grupo de alumnos de secundaria evitó un accidente con un micro escolar tras una emergencia médica sufrida por la conductora mientras circulaban por una ruta del estado de Mississippi, Estados Unidos . Al momento del hecho, el vehículo transportaba a unos 40 adolescentes.

Leah Taylor, de 46 años , había salido minutos antes de la escuela secundaria Hancock cuando sufrió un ataque de asma . Según reportaron distintos medios locales como Sky News y Fox News, la mujer intentó tomar su medicación, pero se desmayó antes de poder hacerlo, lo que dejó el micro en movimiento sin control .

La situación fue advertida por los propios estudiantes, que reaccionaron al notar que el vehículo empezaba a desviarse de su trayectoria normal.

La intervención de los estudiantes

Ante ese escenario, Jackson Casnave, de 12 años, tomó el volante y pidió ayuda a sus compañeros para intentar estabilizar la marcha. “No tuve tiempo de procesar mis emociones. Solo quería asegurarme de que nadie saliera herido”, manifestó.

Otro alumno, Darrius Clark, también de 12 años, intervino para accionar los frenos. Entre ambos lograron reducir la velocidad y detener el micro, evitando que invadiera otros carriles.

Por su lado, su hermana mayor, Kayleigh Clark, de 13 años, logró llamar al 911 y dar aviso de lo que ocurría, aunque luego indicó que le resultaba difícil comunicarse con claridad por los gritos dentro del vehículo.

Escuela micro 4 Un micro escolar con 40 pasajeros quedó sin control y los estudiantes evitaron una tragedia

Al mismo tiempo, Destiny Cornelius, de 15 años, advirtió que la conductora tenía un nebulizador en la mano, y con la ayuda de McKenzy Finch, de 13 años, le administró la medicación mientras la sostenían para asistirla.

Finch también utilizó el teléfono de Taylor para informar al equipo de transporte escolar sobre la situación, lo que permitió activar los protocolos correspondientes tras la detención del vehículo.

El reconocimiento para los alumnos

Tras el episodio, la conductora se recuperó completamente y brindó declaraciones a medios locales. “Estoy muy orgullosa de ellos, no podría pedir mejores alumnos que los que tengo”, dijo a WLOX-TV. “Los quiero a todos y cada uno de ellos”, añadió.

También afirmó que recordará lo sucedido de manera permanente: “Voy a pensar en cómo me salvaron la vida”.

En otra declaración, expresó: "Estoy agradecida a mis alumnos. Ellos fueron quienes me salvaron la vida y la de todos los demás que íbamos en ese autobús".

Conductora micro La conductora sufrió un ataque de asma, se desmayó y dejó al micro escolar fuera de control

Por su lado, la directora de la escuela, la Dra. Melissa Saucier, destacó la reacción de los estudiantes. “No me sorprende que nuestros alumnos mantuvieran la calma y actuaran con rapidez. Esta situación de emergencia podría haber sido muy grave, pero la manejaron a la perfección y estamos muy orgullosos de ellos”, señaló.

Además, agregó: "No esperaron a que alguien interviniera, tomaron la iniciativa ellos mismos, y eso dice mucho de su carácter".

Los estudiantes fueron homenajeados en una asamblea realizada el viernes 24 de abril. También se informó que durante esa semana realizarán una salida a un restaurante elegido por ellos como parte del reconocimiento.