La víctima tenía 28 años, fue asistida en el lugar y trasladada a un hospital, donde se confirmó su deceso.

Un operario murió aplastado mientras montaba el escenario del recital de Shakira en Río de Janeiro

Un operario de 28 años murió tras sufrir un accidente laboral durante el armado del escenario para el recital que Shakira ofrecerá este sábado en Río de Janeiro . El hecho ocurrió el domingo por la tarde y fue confirmado por los organizadores y por fuentes oficiales.

El técnico de seguridad resultó gravemente herido mientras participaba en tareas vinculadas a la instalación de estructuras para el espectáculo de la popular artista colombiana, que según las previsiones convocará a una multitud en el concierto gratuito que ofrecerá en la playa de Copacabana.

El accidente se produjo en un sistema de elevación utilizado durante el montaje. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos estatal, el operario sufrió un “ aplastamiento de las extremidades inferiores ”.

Medios locales identificaron a la víctima como Gabriel de Jesús Firmino, a quien sus compañeros lograron retirar del lugar del accidente antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/g1/status/2048538215447986609&partner=&hide_thread=false Rio de Janeiro - O funcionário de uma empresa que participava da montagem do palco do show da cantora Shakira, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, morreu em um acidente na tarde deste domingo (26).



De acordo com as primeiras informações, o técnico de segurança do trabalho Gabriel… pic.twitter.com/nfUyUZSk4g — g1 (@g1) April 26, 2026

Al llegar, los rescatistas le brindaron atención inicial en el sitio y luego lo trasladaron al Hospital Municipal Miguel Couto. A pesar de la asistencia médica, el joven murió como consecuencia de las lesiones.

Qué dijeron los organizadores sobre la muerte del operario

Los responsables del evento difundieron un mensaje en redes sociales en el que confirmaron lo ocurrido. En el texto señalaron: "Los organizadores del evento confirman que un accidente ocurrido este domingo por la tarde (26 de abril) le costó trágicamente la vida a un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras para el espectáculo".

“Los servicios de emergencia prestaron atención inicial en el lugar del accidente, y se llamó inmediatamente al Departamento de Bomberos para trasladar al paciente. Lamentablemente, el profesional falleció en el hospital”, agregó el comunicado.

Por último, indicaron: “En estos momentos, estamos brindando todo nuestro apoyo, consuelo y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a la familia de la víctima”.

Skaria Un operario murió aplastado mientras montaba el escenario del recital de Shakira en Río de Janeiro

Por su parte, la empresa Bonustrack, a cargo de la producción del recital de la artista nacida en Barranquilla, también expresó su postura y señaló que brindará “todo su apoyo, acogida y solidaridad a la empresa responsable (del trabajador fallecido), a su equipo y a los familiares de la víctima”.

Los detalles del accidente

La Policía Militar de Río de Janeiro informó que el hecho se produjo cuando “una estructura del montaje del escenario que se desplomó” impactó sobre el trabajador. La mecánica del accidente quedó bajo análisis.

Según los testimonios recogidos por los bomberos, el joven ya había sido retirado del sistema de elevación cuando llegaron los rescatistas. Personal del servicio de ambulancias del 3er Grupo Marítimo inició las maniobras de primeros auxilios antes de su traslado al centro de salud.

Las autoridades no informaron hasta el momento nuevas precisiones sobre las condiciones en las que se produjo el accidente ni sobre posibles medidas posteriores al hecho.

El masivo y clásico recital en las playas de Río de Janeiro

El espectáculo forma parte del evento “Todo Mundo no Rio”, que se realizará en la playa de Copacabana con acceso gratuito. Las autoridades locales estiman que la convocatoria podría reunir a cerca de dos millones de personas.

Shakira-Portada Esperan unas dos millones de personas en el recital gratuito de Shakira en Río de Janeiro.

El alcalde de Río de Janeiro había confirmado previamente a Shakira como figura principal del recital. De acuerdo con reportes de agencias internacionales, la cita replica el formato de presentaciones masivas realizadas en el mismo lugar en años anteriores.

En 2025 y 2024, conciertos encabezados por Lady Gaga y Madonna superaron el millón y medio de asistentes, según cifras oficiales difundidas por el municipio.