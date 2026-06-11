Cuál es la banda ugandesa que bailará con Shakira en la final del Mundial 2026

Un reconocido grupo de baile que se volvió viral en las redes sociales será protagonista de del acto inaugural que tendrá lugar este jueves en México.

Es que serán parte del show los Triplets Ghetto Kids , niños de la ONG de Uganda que rescata chicos en situación de vulnerabilidad. La Fundación Inspire Ghetto Kids fue fundada en 2007 por Kavuma Dauda, pero en 2014 un video casero donde se grabaron en un video bailando la canción Sitya Loss, del reconocido cantante ugandés Eddy Kenzo.

A través de estos proyectos musicales, la ONG quiere ayudar a las personas para cambiarle sus vidas. Ante este evento histórico para ellos, Segirinya Madwanah (15) que es parte de la ONG, dialogó con Clarín y contó que asisten a “60 niños huérfanos, de la calle o en situación de vulnerabilidad” y afirmó que utilizan “la música, la danza y el teatro para proporcionar educación, alimentación, asistencia sanitaria, alojamiento y ropa”.

ONG Uganda Shakira

“Atendemos a niños de familias y entornos menos privilegiados. En los últimos 16 años de crecimiento, hemos superado numerosos desafíos y obstáculos. Nos entusiasma afrontar cualquier reto que se nos presente, ya que estas dificultades nos han ayudado a convertirnos en un equipo resiliente”, afirmaron desde la ONG.

El grupo será parte de la Copa del Mundo

El grupo confirmó que Shakira les extendió la invitación para ser parte del show de medio tiempo en la final del evento deportivo. En su relato, Segirinya contó desde cuándo conocen a la artista: “Bailamos al ritmo de su canción de Zootopia; grabamos un video de baile para Instagram, lo publicamos y la etiquetamos. A ella le gustó y lo compartió. Luego, su equipo se puso en contacto con nosotros y empezamos a hablar”.

“Más tarde, nos dijeron que volaríamos a Estados Unidos para grabar un video con Shakira: la canción Dai Dai (canción del Mundial 2026)”, dijo. “Has sido valiente todo este tiempo, lo que te rompió una vez te hizo fuerte”, dice el tema en una frase.

Triplets Ghetto Kids

“Ahora estamos ensayando y preparándonos para esta gran oportunidad. Queremos aprovechar esta plataforma para dar las gracias de todo corazón a Shakira y a su equipo por invitarnos a actuar con ella en el show de medio tiempo de la Copa del Mundo, porque es un gran escenario y un sueño hecho realidad para todos nosotros”, dijo el joven artista de 15 años en diálogo con Clarín.

"Los queremos a todos, fans y amigos de Argentina. Esperamos visitarlos algún día”, concluyó.