Mundial 2026: Con Shakira y homenaje a Diego Maradona, los detalles de la fiesta inaugural en el Azteca

La primera de tres ceremonias que tendrá la competencia será este jueves antes de México-Sudáfrica. Cómo verla en vivo y todos los artistas confirmados.

El Mundial 2026 arranca este jueves 11 de junio con una novedad histórica: por primera vez, la Copa del Mundo tendrá tres ceremonias inaugurales , una por cada país anfitrión. La primera se realizará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, desde las 14:30 (hora argentina), 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica .

El escenario no es casual. El Azteca se convertirá en el único estadio del planeta en albergar tres aperturas mundialistas, después de las ediciones de 1970 y 1986. Esa carga simbólica atraviesa todo el espectáculo, que tendrá una duración de 90 minutos y fue diseñado junto al estudio creativo Balich Wonder Studio.

La gran figura de la noche será Shakira , que interpretará "Dai Dai" , la canción oficial del torneo, junto al nigeriano Burna Boy . Será la cuarta vez que la colombiana le pone voz a un himno mundialista, tras Alemania 2006, Sudáfrica 2010 —con el recordado "Waka Waka"— y Brasil 2014.

Copa del mundo Shakira Portada

El cartel se completa con Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin junto a Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y la sudafricana Tyla, un guiño al rival de México en el debut. Fernández entonará el himno mexicano y Tyla hará lo propio con el de Sudáfrica. La actriz Salma Hayek, embajadora del torneo, dará la bienvenida a los hinchas.

La puesta visual estará inspirada en el papel picado, una de las artesanías más tradicionales de la cultura mexicana. Desde la organización anticiparon que podrían sumarse otros artistas a último momento.

Mundial 2026: el homenaje a Maradona y dónde ver la ceremonia

La ceremonia tendrá un bloque especial dedicado a Diego Armando Maradona, el gran protagonista de México 1986, cuando condujo a la Selección argentina a su segunda estrella en ese mismo estadio. Allí convirtió ante Inglaterra "la Mano de Dios" y el gol considerado el mejor de la historia de los mundiales. Según trascendió en la prensa internacional, su figura será uno de los ejes del evento, aunque la FIFA no reveló detalles de cómo será el tributo.

También habrá un reconocimiento a Pelé y al Brasil campeón de 1970, que levantó su tercera copa en el Azteca tras golear 4-1 a Italia. Será la primera apertura mundialista sin la presencia física del astro brasileño, fallecido en 2022. El exmediocampista Roberto Rivellino representará a aquel plantel, y también fue invitado el italiano Gianni Rivera, figura del subcampeón.

"La Copa Mundial es un momento que el mundo comparte", resumió Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al presentar el formato de triple ceremonia.

En la Argentina, la fiesta inaugural se podrá ver en vivo por DSports, TyC Sports y Telefé, señales disponibles también en plataformas digitales como Flow, DGO y Telecentro Play. El partido entre México y Sudáfrica comenzará a las 16:00 (hora argentina).

Las otras dos ceremonias serán el viernes 12 de junio: la de Canadá, a las 14:30 en el estadio de Toronto, y la de Estados Unidos, a las 20:30 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, antesala de los debuts de los otros dos anfitriones.