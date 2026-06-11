Mundial 2026: alerta de tornado en Kansas City, muy cerca del entrenamiento de la Selección Argentina

La Selección Argentina se vio condicionada por el clima este miércoles en Kansas City, donde se prepara para su debut en el Mundial 2026 . El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos (NWS) emitió una alerta por posible formación de tornado y tormentas eléctricas severas en la zona donde concentra el plantel de Lionel Scaloni , a seis días del estreno ante Argelia .

El fenómeno estaba previsto hasta las 21 (hora local) y abarcaba la franja horaria en la que el cuerpo técnico tenía planeado entrenar. Pese a ese escenario, el equipo finalmente realizó su práctica a puertas cerradas en el complejo del Sporting Kansas City, de la MLS.

La advertencia, identificada como "Tornado 303" , no es un dato menor en la región. El NWS señaló que las tormentas severas se desarrollarían por la tarde, con mayor potencial inicial al norte del área metropolitana, cerca de la autopista 36, en localidades como Chillicothe, Trenton, Gallatin y Bethany. El aviso también alcanzó a Leavenworth, ubicada a media hora en auto del hotel donde se aloja la delegación argentina.

Selección argentina-Festejo Islandia Portada

La probabilidad de que se forme un tornado oscila entre el 2% y el 9%, aunque se anticipan vientos de más de 90 km/h, granizo de gran tamaño y lluvias intensas que podrían provocar inundaciones repentinas.

El episodio se suma a un antecedente inmediato. Apenas 24 horas antes, la Albiceleste había afrontado un temporal en Alabama para disputar el amistoso ante Islandia, que terminó con victoria por 3-0. El sistema de drenaje del Jordan-Hare Stadium permitió que el partido se jugara, aunque la amenaza eléctrica obligó a retrasar el cronograma. El clima, en ese sentido, asoma como un factor recurrente de esta Copa del Mundo: en Estados Unidos rige el protocolo de "weather delay", que exige detener cualquier evento deportivo ante actividad eléctrica en la zona.

tornado en kansas

Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina

Más allá del contexto climático, el foco del cuerpo técnico está puesto en el armado del equipo. Scaloni debe resolver quién ocupará el lugar de Leonardo Balerdi, desafectado por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Los candidatos son Guido Rodríguez y Agustín Giay, y la decisión se comunicaría el viernes. Giay, titular en los dos últimos amistosos, corre con ventaja por estar integrado al grupo.

Otra de las dudas pasa por el arco: Emiliano "Dibu" Martínez todavía no trabaja a la par de sus compañeros y se espera que lo haga hacia el final de la semana. Nada indica que vaya a perderse el debut, aunque Gerónimo Rulli sería la alternativa si el marplatense no llega en condiciones.

En la defensa, el entrenador evalúa además el lateral derecho —entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel— y la dupla central, donde compiten Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi. La práctica de este miércoles estaba orientada a la recuperación de los futbolistas que jugaron ante Islandia y a evaluar a quienes no sumaron minutos, como Leandro Paredes, Julián Álvarez y Molina.

El debut será el martes 16 de junio ante Argelia, a las 22 de Argentina, en el Kansas City Stadium, por la primera fecha del Grupo J. Luego, el equipo enfrentará a Austria el lunes 22 y a Jordania el sábado 27, ambos partidos en el Dallas Stadium.