Rumores de romance de Mia Khalifa: con qué jugador de la Selección Argentina fue involucrada

La exactriz de cine porno - que está en el centro de la polémica por sus ataques "antiargentina"- habría estado involucrada amorosamente con un argentino.

Rumores de romance: con cuál jugador de la Selección Argentina fue involucrada Mia Khalifa.

En los últimos días Mia Khalifa , influencer y exactriz porno, estuvo en el centro de la polémica por ser una de las famosas que lideran la campaña "anti-Argentina" a través de redes sociales. Incluso, en las últimas horas posteó una foto de Enzo Fernández burlándose de él, pero además se comenzó a hablar de los rumores de un amorío con un jugador de la Selección Argentina.

Hace semanas que la modelo de OnlyFans comenzó una serie de posteos en sus redes sociales contra Argentina, pero todo se intensificó. Una de sus últimas publicaciones terminó por encender la polémica entre sus fans del país y la cantante española Rosalía . Incluso, apostó más de un millón de dólares para la final del Mundial 2026 indicando su pronóstico a favor de España.

También tildó al país de racista , algo que generó el enojo de cientos de argentinos quienes comenzaron a criticarla en sus redes sociales.

El rumor de romance con un jugador de la Selección Argentina

En medio de la polémica, volvió a reflotar algunas versiones que hablaban de un supuesto romance con un jugador de fútbol argentino.

Fue en el año 2024 cuando - según versiones de medios internacionales - habría sucedido el primer acercamiento de la influencer con un jugador argentino, de perfil bajo y cero mediático.

En aquel momento, los periódicos The Sun de Inglaterra, A Bola de Portugal, Il Messaggero de Italia e incluso el portal de España Ok Diario postearon sobre un supuesto romance entre Khalifa y Julián Álvarez.

Lejos de llamarse a silencio, la artista reaccionó sin filtro en X (Twitter), la red social donde emergió el rumor de romance, y fue categórica al respecto.

"Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre", sentenció en referencia a la diferencia de edad con el delantero cordobés.

To clear things up: I’m not dating anybody, and if I was, it certainly wouldn’t be someone not old enough to remember where they were on 9/11 — Mia K. (@miakhalifa) November 19, 2024

Cabe recordar que Julián Álvarez está en pareja con Emilia Ferrero, con quien comparte su vida cotidiana y tuvieron su primer hijo, Amadeo.

Los jóvenes no se siguen mutuamente en ninguna red social, por lo que el origen del rumor sigue siendo una incógnita. Y por su parte, Álvareez no hizo declaraciones al respecto.

Las dos fotos que publicó Khalifa para burlarse de Enzo Fernández

Durante el Mundial 2026, Khalifa utilizó su influencia y su experiencia en el manejo de la atención pública para posicionarse como una de las voces más críticas contra la Selección dirigida por Lionel Scaloni.

Las apuestas millonarias, las publicaciones virales y las acusaciones de "juego sucio" formaron parte de una estrategia de exposición que, más allá del resultado deportivo, le permitió mantenerse en el centro del debate digital.

Pero en las últimas horas, Khalifa utilizó dos fotografías en X este miércoles por la noche, para comparar la celebración del mediocampista ante Inglaterra con su expulsión durante la final frente a España.

Khalifa publicó en X una imagen de Enzo Fernández realizando el gesto del Topo Gigio. La fotografía correspondía al partido de semifinales, cuando Argentina derrotó a Inglaterra y consiguió el pase a la definición.

Junto a esa escena colocó otra captura del futbolista durante la final. En esa segunda imagen, el árbitro le mostraba la tarjeta roja por una infracción contra Pau Cubarsí. La comparación buscaba presentar como una revancha deportiva el desenlace del mediocampista.